Ράλι στα υψηλότερα επίπεδα τετραετίας κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου που έφτασαν τα επίπεδα των 125 δολαρίων το βαρέλι. Το φαινομενικό αδιέξοδο στις συνομιλίες Ιράν με ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε συνδυασμό με νέα δημοσιεύματα ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να διατάξει νέες επιθέσεις κατά της Τεχεράνης ως μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις, ήταν οι βασικοί λόγοι για το νέο άλμα.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο ακριβά υγρά καύσιμα που θα πλήξουν καίρια τους καταναλωτές, ειδικά καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και αυξάνονται οι μετακινήσεις για πολλούς. Πλήττουν επίσης καίρια επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), των οποίων οι ανάγκες για μετακινήσεις είναι ανελαστικές αυξάνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος τους.

Κόστος το οποίο το περνούν στους καταναλωτές με τη μορφή αυξήσεων που ξεκινούν από τα μεταφορικά και φτάνουν στις τιμές προϊόντων στα ράφια, από τα σουπερμάρκετ μέχρι άλλα καταστήματα λιανικής και χονδρικής.

Είναι ενδεικτικό ότι οι μέσες τιμές της απλής αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώνονταν στις 29 Απριλίου στα 2,058 ευρώ το λίτρα σύμφωνα με τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών. Οι τιμές της αμόλυβδης 100 οκτανίων είχαν φτάσει τα 2,246 ευρώ το λίτρο, ενώ αυτές του πετρελαίου κίνησης τα 1,880 ευρώ το λίτρο. Με το νέο άλμα του αργού πετρελαίου στα επίπεδα των 125 δολαρίων το βαρέλι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέες μεγάλες ανατιμήσεις στην αντλία.

Απειλές για νέες επιθέσεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμενόταν να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη από τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ, σχετικά με νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η CENTCOM έχει ετοιμάσει σχέδιο για «σύντομη και ισχυρή» σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν που πιθανόν θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο πηγές του.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν να καταστρέψει υποδομές του Ιράν για πολιτική χρήση. Εμπειρογνώμονες στο διεθνές δίκαιο αναφέρουν ότι τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, σχολίαζε το Reuters. Οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 απαγορεύουν τις επιθέσεις σε τοποθεσίες που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τους πολίτες.

Τα Στενά του Ορμούζ

Άλλο σχέδιο που αναμενόταν να παρουσιαστεί στον Τραμπ επικεντρωνόταν στην κατάληψη τμήματος των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου για την εμπορική ναυτιλία, ανέφερε το δημοσίευμα του Axios. Μια τέτοια επιχείρηση ενδέχεται να περιλαμβάνει τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων. Ο πόλεμος έχει σχεδόν παραλύσει τη κίνηση εμπορικών πλοίων στα Στενά, το στρατηγικό σημείο διέλευσης για περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η εύθραυστη, όπως αποδεικνύεται, εκεχειρία στη Μέση Ανατολή είχε τεθεί σε ισχύ πριν από τρεις εβδομάδες, ενώ ο πόλεμος ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν απάντησε με δικές του επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των κρατών του Κόλπου όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν και οι ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο έχουν οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια.