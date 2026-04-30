Η Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη φήμη της ως παγκόσμια δύναμη στους παραθαλάσσιους προορισμούς, σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη The World’s 50 Best Beaches για το 2026. Στη λίστα αυτή, τρεις ελληνικές παραλίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 50 καλύτερες του κόσμου, με μία να αγγίζει σχεδόν την κορυφή.

Τη σημαντικότερη διάκριση σημειώνει η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, που καταλαμβάνει τη 2η θέση παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία των ελληνικών παραλιών στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Η παραλία που είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο.

Σύμφωνα με την ομάδα του World’s 50 Best Beaches, «η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Αναλυτικά αναφέρεται:

Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην Ελλάδα, βρίσκεται κρυμμένη σε έναν απομονωμένο όρμο, περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς λευκούς βράχους, και είναι προσβάσιμη κυρίως με σκάφος ή μέσω μιας πεζοπορίας κατά μήκος ενός απότομου μονοπατιού. Η απομόνωσή της συμβάλλει στην παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της, ξεχωρίζοντάς την από προορισμούς με μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, αγκαλιάζοντας μια έκταση με εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, που συναντά τα κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά του Ιονίου Πελάγους. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν ένα καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση.

Μόνο μία ευρωπαϊκή παραλία κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα, με την επόμενη καλύτερη παραλία να είναι η Cala Macarella στο νησί Μενόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων, που κατέλαβε τη 12η θέση.

Στην λίστα περιλαμβάνονται επίσης το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, το οποίο κατατάσσεται στην 34η θέση, και το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, που βρίσκεται στην 46η θέση.

Η παραλία Entalula στις Φιλιππίνες είναι εκείνη που κατέκτησε την κορυφή. Η παραλία βρίσκεται στο νησί Παλαουάν και φτάνεις μόνο με βάρκα, δεν έχει πολυκοσμία, δεν έχει φασαρία, έχει μόνο λευκή άμμο, ασβεστολιθικούς βράχους και πεντακάθαρα νερά.

Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του The World’s 50 Best Beaches, κάθε χρόνο έμπειροι ταξιδιωτικοί επαγγελματίες καλούνται να ψηφίσουν τις παραλίες που θεωρούν κορυφαίες στον κόσμο, συνοδεύοντας την επιλογή τους με αιτιολόγηση.

Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται έπειτα από αξιολόγηση των ψήφων, εξέταση των προτάσεων από την ομάδα της διοργάνωσης και συμβολή ειδικών «Beach Ambassadors», οι οποίοι διαθέτουν εκτεταμένη ταξιδιωτική εμπειρία σε κορυφαίες παραλίες διεθνώς.

«Η λίστα μας για το 2026 είναι το αποτέλεσμα αμέτρητων ημερών που πέρασαν οι κριτές μας, οι Πρεσβευτές Παραλιών και η ομάδα του World’s 50 Beaches εξερευνώντας παραλίες σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε αυτή η λίστα να σας δώσει την έμπνευση που χρειάζεστε για να οργανώσετε τις επόμενες διακοπές σας στην παραλία» αναφέρεται στο σάιτ του World’s Best 50 Beaches.