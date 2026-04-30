Η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας «παγώνουν» προσωρινά, επηρεάζοντας άμεσα και τη λειτουργία των καταστημάτων.

Λειτουργία καταστημάτων και σούπερ μάρκετ

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, η αγορά θα παραμείνει ουσιαστικά κλειστή, σύμφωνα με τις προβλέψεις για την αργία της Πρωτομαγιάς.

Σούπερ Μάρκετ: Όλες οι μεγάλες αλυσίδες, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και Lidl, δεν θα λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα.

Λιανεμπόριο: Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα (malls), με εξαίρεση ορισμένα μικρά καταστήματα που διαθέτουν ειδική άδεια λειτουργίας.

Τράπεζες: Τα τραπεζικά υποκαταστήματα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό καθώς θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω e-banking ή ΑΤΜ.

Εξαιρέσεις: Μόνο μικρά μίνι μάρκετ, περίπτερα και ορισμένα καταστήματα franchise ενδέχεται να παραμείνουν ανοιχτά, εξυπηρετώντας ανάγκες πρώτης ανάγκης.

Η αγορά επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς το Σάββατο 2 Μαΐου, με την πλήρη λειτουργία όλων των καταστημάτων και υπηρεσιών.