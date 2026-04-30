Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες. Ολα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς η περιοχή, όπως εξηγούν, γειτνιάζει με μια μεγάλη σεισμική ζώνη, τα ρήγματα της οποίας έχουν συγκεντρώσει μεγάλες φορτίσεις τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχουν δώσει ισχυρό σεισμό.

«Να περιμένουμε μερικά 24ωρα»

Επιφυλακτικός εμφανίζεται ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σεισμολόγος Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος δηλώνει στα «ΝΕΑ» πως απαιτείται περισσότερος χρόνος και πιο πολλά σεισμικά δεδομένα ώστε να διατυπωθεί με ασφάλεια ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση. «Το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε τους σεισμούς φαίνεται ότι πράγματι έχει μικρό μήκος, άρα δεν έχει υψηλή δυναμικότητα, όμως στα υποθαλάσσια ρήγματα υπάρχει πάντοτε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο τα γνωρίζουμε λεπτομερώς, αφού δεν είναι εύκολο να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικά 24ωρα», λέει.

Αυτό που προβληματίζει τον Βασίλη Καραστάθη είναι το γεγονός ότι «η περιοχή συνορεύει με μια μεγάλη σεισμική ζώνη, είναι», όπως λέει, «η προέκταση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας». «Το ρήγμα από το οποίο προήλθαν οι σεισμοί της Τετάρτης δεν είναι άμεσα σχετιζόμενο με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας ούτε έχει δώσει ισχυρό σεισμό στο παρελθόν, όμως βρίσκεται σε μια περιοχή που συσσωρεύει μεγάλες τάσεις και δεν έχει δώσει ισχυρό σεισμό τα τελευταία χρόνια. Οταν συμβαίνει αυτό, φορτίζεται ολόκληρη η περιοχή. Αυτό με καθιστά επιφυλακτικό και δεν επιτρέπει προς το παρόν να είμαστε απόλυτοι ως προς τα συμπεράσματά μας. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ακόμη ο απαραίτητος αριθμός σεισμών για να αξιολογηθεί η ακολουθία».

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου – όχι όμως στο σημείο όπου καταγράφηκαν οι πρόσφατοι σεισμοί – έχουν εκδηλωθεί κατά το παρελθόν δύο ισχυροί σεισμοί: το 1868 με μέγεθος ίσο με 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ και το 1965 με επίκεντρο στην Αλόννησο και μέγεθος 6,1.

Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο ΕΡΤnews: «Είναι μια μικρή προς το παρόν ακολουθία με δύο σεισμούς τυπικούς για τον ελληνικό χώρο. Απλά έχει γίνει στη Σκιάθο, στις δυτικές – βορειοδυτικές ακτές του νησιού, σε ένα ρήγμα δεξιόστροφης μετατόπισης, κι επειδή το δυτικό τμήμα της τάφρου του Βόρειου Αιγαίου, όπου ανήκουν τα ρήγματα, είναι μεν λιγότερο σεισμικό, αλλά συνδέεται με ισχυρούς σεισμούς. Το 1868 έχει γίνει ένας σεισμός στην περιοχή μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου που έκανε σοβαρές βλάβες στη Σκιάθο, και μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη προσεισμική ακολουθία – πάνω από έναν χρόνο. Το 1965 είχαμε έναν άλλο σεισμό, περίπου ίδιου μεγέθους, μεταξύ Αλοννήσου και Σκοπέλου, που έκανε επίσης βλάβες. Αρα η περιοχή έχει ιστορικό», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η κατάσταση είναι σχετικά ομαλή προς το παρόν, αλλά επειδή το ιστορικό της περιοχής είναι συγκεκριμένο θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Κανείς δεν μπορεί να πει κατηγορηματικά ότι η δραστηριότητα δεν μπορεί να επεκταθεί και ξαφνικά να σπάσει ένα γειτονικό τμήμα με έναν πιο μεγάλο σεισμό».

«Δεν προκαλεί ανησυχία»

Πιο καθησυχαστικοί εμφανίζονται ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος και ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δρ Αθανάσιος Γκανάς.

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο δρ Γκανάς, «η ακολουθία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς προέρχεται από ένα ρήγμα σχετικά μεσαίας δυναμικότητας. Εξακολουθεί η εκτίμησή μας ότι είναι παράλληλο με τις βόρειες ακτές του νησιού, ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, δηλαδή η Σκιάθος κινείται προς την Εύβοια και το Πήλιο προς το Αιγαίο. Το πρώτο 24ωρο μετά τον σεισμό των 4,9 είχαμε περίπου 70 μετασεισμούς και το φαινόμενο συνεχίζεται». Σύμφωνα με τον δρα Γκανά, «υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία όμως είναι μακριά από τα τωρινά επίκεντρα και δεν μπορούν να διεγερθούν».

Στο γεγονός ότι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε «είναι σχετικά μικρό και δεν φαίνεται να έχει μεγάλο δυναμικό, δηλαδή δυναμικό για μεγάλο σεισμό της τάξεως των 6 ρίχτερ», εστιάζει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ο ίδιος μιλώντας στα «ΝΕΑ» ανέφερε ότι «ένα επιπλέον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε μια καλά εξελισσόμενη ακολουθία, μια ακολουθία με μικρότερα μεγέθη των 4,9. Εχω τη γνώμη ότι οι σεισμοί που προηγήθηκαν των 4,9, συμπεριλαμβανομένου εκείνου των 4,7, ήταν προσεισμοί και όσοι ακολούθησαν τα 4,9 ήταν μετασεισμοί. Το πιθανότερο είναι ο σεισμός των 4,9 να ήταν ο κύριος, όμως χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να είναι πιο στέρεη η άποψή μας».

«Δεν υπήρξαν καταστροφές ούτε κατολισθήσεις»

«Δεν υπήρξαν καταστροφές ούτε κατολισθήσεις από τον σεισμό στο νησί», λέει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας. «Δεν ήταν ένας ισχυρός σεισμός, απλώς τον αισθανθήκαμε έντονα επειδή εκδηλώθηκε κοντά στις ακτές. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν έχει περιοριστεί στα γενικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που εκπονεί κάθε χρόνο η Περιφέρεια αλλά από το 2024 απευθυνθήκαμε στο ΕΚΠΑ και του αναθέσαμε την εκπόνηση ενός εξειδικευμένου σχεδίου για τη Σκιάθο που δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Το νησί είναι θωρακισμένο από αυτήν την άποψη. Εχουμε αποφασίσει πως με βάση αυτό το σχέδιο, θα εκδώσουμε ένα φυλλάδιο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα μοιραστεί στους κατοίκους και στα ξενοδοχεία της Σκιάθου, ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουν».

Ο Θοδωρής Τζούμας τονίζει πως το νησί είναι έτοιμο για την τουριστική σεζόν. «Στις 29 Μαρτίου υποδεχτήκαμε ήδη την πρώτη πτήση από το εξωτερικό και ο Απρίλιος πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος θα έχουμε περισσότερες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και αφίξεις από νέους προορισμούς, όπως το Μόναχο. Ηδη αναμένουμε μία αύξηση 5% στην άφιξη τουριστών ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, μισό εκατομμύριο επισκέπτες θα έχουν έρθει στις Σκιάθο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου».