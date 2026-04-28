Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:12 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων δυτικά της Σκιάθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει ως επιφανειακό. Οι συντεταγμένες του επίκεντρου είναι 39.1754° βόρειο πλάτος και 23.399° ανατολικό μήκος.

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σκιάθο και τις γύρω περιοχές των Σποράδων, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.