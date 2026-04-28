Οποιος ανέμενε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με το που θα παραλάμβανε την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία οι τέσσερις παρακρατικοί συμμορίτες του Predator «έφαγαν» από 126 χρόνια φυλακή, και θα διέτασσε άμεσα έρευνα για κατασκοπεία και επίσης δίωξη κατά άλλων εννιά εμπλεκομένων στην υπόθεση, ήταν απλά αφελής. Και μακριά νυχτωμένος. Ισως και άσχετος. Και οπωσδήποτε ρομαντικός.

Εγώ εγκαίρως είχα ενημερώσει, από τις 9 Απριλίου δε, ότι ο καθ’ όλα αξιότιμος κύριος Τζαβέλλας δεν πρόκειται να κάνει τίποτε, αντιθέτως, θα αφήσει να περάσει ο χρόνος για να παραγράφονται αδικήματα διαφόρων εμπλεκομένων. Και επίσης ότι δεν πρόκειται να διατάξει να διερευνηθεί το κρίσιμο από κάθε άποψη θέμα, ότι καμιά τριανταριά από τους παρακολουθούμενους με το Predator ταυτόχρονα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ! Η χθεσινή επιβεβαίωση, με την από 27/4/2026 Πράξη που υπογράφει ο κ. Τζαβέλλας, να πω την αλήθεια, δεν με κάνει ευτυχή, παρότι επιβεβαιώθηκε απολύτως το ρεπορτάζ της στήλης, όχι. Με απογοητεύει απλώς.

Θα περίμενε κανείς, να δικαιώσει τη θέση του. Αποχωρεί περίπου σε δύο μήνες, οπότε και λήγει η θητεία του, λόγω ορίου ηλικίας. Το γιατί επέλεξε να στιγματιστεί με τη χθεσινή απόφαση, να θαφτεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι ένα ζήτημα. Ενα άλλο όμως είναι το πώς επιλέγει κανείς να ολοκληρώσει μια σχεδόν 40ετή θητεία στο δικαστικό σώμα. Η δική του επιλογή ήταν να τον συντροφεύει διά βίου ότι επέλεξε να γίνει ένας (ακόμη) Αχιλλέας Ζήσης.

Δικαίωμά του.

Παστωμένη δικογραφία

Ενημέρωση, σοβαρή, προκειμένου να γίνει κατανοητή, η χθεσινή απόφαση Τζαβέλλα, να αφήσει στο αρχείο τη δικογραφία για τις υποκλοπές, εκεί που την είχε τοποθετήσει ο Ζήσης ρίχνοντάς της από πάνω, χοντρό αλάτι, για να παστωθεί καλά.

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δεν είναι άσχετος με την υπόθεση, όχι. Αντιθέτως. Τα γνωρίζει καλά τα θέματα αυτά. Τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ΕΥΠ, ως εποπτεύων εισαγγελέας της νομιμότητας των πράξεων της υπηρεσίας (παρακολουθήσεις τηλεφώνων, παρακολουθήσεις διά ζώσης προσώπων κ.λπ.), το 2019. Εμεινε εκεί, στη θέση αυτή εννοώ, ως τον Νοέμβριο του 2020. Για πάνω από έναν χρόνο, περνούσαν από τα χέρια του έγγραφα για παρακολουθήσεις, και αυτός ενέκρινε ή απέρριπτε. Αρα ξέρει τι γινόταν, πώς και για ποιον λόγο. Γνωρίζει λοιπόν καλά. Εξού και όσο είχε στα χέρια του την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με αίτημα για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 Παρ. 6 του ΚΠΔ, δεν έκανε απολύτως τίποτε. Δεν έκρινε ότι έπρεπε να καλέσει ούτε «αυτόν τον Ντίλιαν, τον Ντίλαν πώς τον λένε δεν ξέρω», που λέει κι ο Κυριάκος ο Α’, να τον ρωτήσει γιατί εκβιάζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της χώρας.

Αφού λοιπόν δεν έκανε ούτε το απλούστερο, που μπορεί εδώ που τα λέμε, να το είχε κάνει ακόμη κι αυτός ο Αχιλλέας Ζήσης (εντάξει, για την ενίσχυση της σχετικής επιχειρηματολογίας, η αναφορά), γιατί να περιμένει κανείς ότι θα προχωρούσε σε κάτι σοβαρότερο, όπως η ανάσυρση της… παστωμένης δικογραφίας; Τόσος ήταν…

Περί σύγχρονου κράτους

Μονοήμερη στο Ναύπλιο για τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ σήμερα. Με συντροφιά τη μισή κυβέρνηση, θα επισκεφθεί την ωραία πόλη, και κάτω από τη σκιά του Παλαμηδίου, θα απευθυνθεί (στο πλαίσιο ενός πάνελ) στους νεοδημοκράτες των γύρω περιοχών, καθότι η σύναξη προσυνεδριακή. Εχει και θέμα: το «σύγχρονο κράτος», αλλά μην περιμένετε τίποτε συγκλονιστικές αναφορές – το σύγχρονο κράτος που θα περιγράψει, δεν έχει σχέση ούτε με υποκλοπές (που είναι και επίκαιρες), ούτε με ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε με τη διάχυτη παρεμβατικότητα στη Δικαιοσύνη. Θα περιγράφει ένα άλλο σύγχρονο κράτος – μια ουτοπία. Στην εκ των πραγμάτων δύσκολη προσπάθεια (πώς να περιγράψεις μια ουτοπία;), ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ θα συνεπικουρείται από τους δύο αντιπροέδρους που διαθέτει: έναν από το κόμμα, και έναν από την κυβέρνηση. Τον Κωστή Χατζηδάκη της κυβερνήσεως και τον Αδωνη Γεωργιάδη του κόμματος. Πλην της ομιλίας του αρχηγού, και των τοποθετήσεων των δύο αντιπροέδρων, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση, προς ενημέρωση των παρευρισκομένων με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του (πανταχόθεν βαλλόμενου) υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου.

Θυμίζω, σε όποιον το αγνοεί (μεταξύ μας, δεν βλέπω και τον λόγο να το θυμάται κανείς…), ότι το προσεχές τακτικό συνέδριο της ΝουΔου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μεταξύ 15 και 17 Μαΐου.

Δωρεάν… πάρκινγκ στην Αθήνα

Πριν από την εκδρομή στο Ναύπλιο, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ θα φορέσει τα αθλητικά του, παπούτσια (πιθανόν…) και θα υποδυθεί τον ανέμελο περιπατητή του Ζαππείου – «στο Ζάππειο μια μέρα περιπατούσα/ συνάντησα μια νέα ξανθομαλλούσα», που λέει και το τραγουδάκι των αρχών του περασμένου αιώνα. Αυτός θα συναντήσει τη Λίνα Μενδώνη, και θα περπατήσουν από κοινού στην ανακαινισμένη (έξι χρόνια! Γεφύρι της Αρτας…) λεωφόρο Βασιλίσσης Ολγας. Θα κάνει και μια δήλωση, στο πλαίσιο του λεγόμενου «θετικού έργου»-project που έχει άμεση συνάφεια με τη χοντρή δημοσκοπική καρπαζιά των τελευταίων εβδομάδων – και εν συνεχεία θα επιστρέψει στο γραφείο του. Πάλι διά μέσου του Ζαππείου, φαντάζομαι. Ετσι ίσως να πέσει στην αντίληψή του, το ωραιότερο και δωρεάν… πάρκινγκ της Αθήνας, το οποίο σου επιτρέπει (όχι σε όλους – μόνο στους «δικούς» μας. Κολλητούς, συνεργάτες, φίλους, γκόμενες…) να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, κάτω από τις φυλλωσιές των δέντρων, και να το βρίσκεις δροσερό και ωραίο, όταν φεύγεις. Διότι καλή η βιτρίνα (της Βασ. Ολγας), αλλά ρίξε και μια ματιά στις ντροπές πίσω από αυτή…

(Ο δήμαρχος Δούκας, αν και προσκλήθηκε από τη Λίνα Μενδώνη να παρευρεθεί σήμερα στη Βασ. Ολγας, ειδοποίησε ότι δεν θα τα καταφέρει. Εχει κώλυμα. Μάλιστα. Αλλος αυτός… Επίσης, δεν έχει περάσει ποτέ από το Ζάππειο, να ασχοληθεί λιγάκι με το άθλιο θέαμα των εκατοντάδων αυτοκινήτων εκεί που παίζουν παιδιά, κάνουν τη βόλτα τους ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.)

Η επιστροφή του Μεσσία

Μητσοτάκης σήμερα στο Ναύπλιο, Τσίπρας αύριο στο Ηράκλειο. Επειτα από πολλά σούρτα-φερτά ανά το εσωτερικό της χώρας, αποφάσισε τη «μεγάλη απόβαση» στην Κρήτη, προκειμένου να παρουσιάσει το γνωστό «παραμύθι» με το οποίο μας έχει ζαλίσει τον έρωτα εδώ και μερικούς μήνες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο Αστόρια στις 18.30 (θεωρητική ώρα έναρξης), και ο αρχηγός φυσικά θα μιλήσει – γι’ αυτό άλλωστε γίνεται και η εκδήλωση. Προκειμένου να εξηγήσει το όνειρο, ότι επιστρέφει ως Μεσσίας στη γη. Πριν από αυτόν, θα εμφανιστεί πάνελ, το οποίο μη φανταστείς, δεν είναι και τίποτε το τρομερό, διότι και πάλι δεν τα κατάφερε να στήσει ένα «γκράντε» πάνελ, το οποίο θα το έβλεπε η Κρήτη, και θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Τούτου δοθέντος, αρκείται στη συμμετοχή του καρδιολόγου στο ΠΑΓΝΗ κ. Βαγγέλη Ζάχαρη που είναι και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, του γνωστού μας ως γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, του μαέστρου (ό,τι πρέπει για μια τέτοια εκδήλωση) κ. Μίλτου Λογιάδη και της συνδικαλίστρια στην ΟΛΜΕ κ. Στέλλας Μανουσογιωργάκη.

Για διακήρυξη (του νέου κόμματος) και τέτοια, κανένα νέο ακόμη. Ηταν την περασμένη εβδομάδα να την ανακοινώσει, «έπεσε» Κοβέσι – ΟΠΕΚΕΠΕ στη μέση, και μετατέθηκε για αργότερα. Αρχές Μαΐου, πρώτα ο Θεός…

Μας έχει φάει η αγωνία…