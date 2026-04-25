Tον Ιανουάριο του 2025 ο οργανισμός του Άρη… ταρακουνήθηκε με την πώληση του Μάνου Γκαρθία στην Κάνσας Σίτι. Δεν είναι και λίγο να φεύγει ξαφνικά ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, ωστόσο ήταν μία απόφαση που πάρθηκε περισσότερο με εταιρικό σκεπτικό και όχι αγωνιστικό. Άλλωστε, το ποσό της μεταγραφής κρίθηκε ικανοποιητικό για έναν ποδοσφαιριστή που πλησίαζε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Το κακό για τον Άρη είναι ότι δεν κάλυψε εκείνη τη χρονική στιγμή ουσιαστικά το κενό του. Ο Βλάντιμιρ Νταρίντα ανέλαβε εκ των έσω τον ρόλο, προσφέροντας ό,τι μπορούσε, χωρίς όμως να φτάσει τα επίπεδα επιρροής του Γκαρθία. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση εκείνη τη στιγμή.

Το καλοκαίρι που ακολούθησε, ο Τσέχος μέσος αποχώρησε για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ακόμη κι αν αυτό δεν συνέβαινε, ήταν ξεκάθαρο πως ο Άρης θα έπρεπε να αναζητήσει είτε τον αντικαταστάτη του Γκαρθία είτε έναν διαφορετικού τύπου παίκτη για τη συγκεκριμένη θέση.

Φρέντρικ Γένσεν, Ολιμπίου Μορουτσάν και Γκάμπριελ Μισεουί αποτέλεσαν τις σχετικές κινήσεις της ομάδας. Τρεις ποδοσφαιριστές για την ίδια θέση. Μία υπεροπλία στα χαρτιά, παρ’ όλα αυτά, κανείς τους δεν κατάφερε να προσεγγίσει την ποιότητα και τη συνεισφορά του Γκαρθία όσο αγωνιζόταν με τη φανέλα της ομάδας. Σε σημείο που ο Μανόλο Χιμένεθ επιστράτευσε -λανθασμένα βέβαια- μέχρι και τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Ο Μορουτσάν αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας δείξει ίσως τα πιο κοντινά στοιχεία στον Ισπανό σε 15 συμμετοχές, αλλά δίχως γκολ και ασίστ. Ο Γένσεν -2 γκολ και 1 ασίστ- αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών, ενώ ο Μισεουί -2 γκολ και 2 ασίστ ουσιαστικά χάθηκε στην πορεία.

Πλέον, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στραφεί στη λύση του Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος παρουσιάζει θετικά στοιχεία, αλλά του λείπει ακόμη η ουσία στο παιχνίδι του.

Συνοψίζοντας, το κενό που άφησε ο Γκαρθία παραμένει αισθητό πάνω από έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του. Έτσι, ο Άρης καλείται το επόμενο καλοκαίρι να κάνει πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές επιλογές για μία από τις πιο κομβικές θέσεις της ενδεκάδας.