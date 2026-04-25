Η EuroLeague ανακοίνωσε τις δύο κορυφαίες πεντάδες της regular season, όμως η απουσία του Μάικ Τζέιμς από αυτές προκάλεσε αίσθηση και άμεση αντίδραση από τον ίδιο.

Ο ηγέτης των Μονεγάσκων, που αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της διοργάνωσης και MVP της σεζόν 2024, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή αυτή.

Με ανάρτησή του, σχολίασε το σχετικό περιεχόμενο της EuroLeague, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα «Πληρούσα τα κριτήρια», αφήνοντας αιχμές ότι πληρούσε όλα τα κριτήρια για να βρεθεί στις κορυφαίες πεντάδες.

Ο Τζέιμς πραγματοποιεί ακόμη μία γεμάτη σεζόν, με 16.6 πόντους και 6.6 ασίστ κατά μέσο όρο, όντας ο βασικός δημιουργός και εκτελεστής της Μονακό, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs.