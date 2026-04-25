Έντονο ενδιαφέρον από την Premier League συγκεντρώνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον 18χρονο μεσοεπιθετικό της Γκενκ να βρίσκεται, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, στο στόχαστρο της Τσέλσι αλλά και αρκετών ακόμη συλλόγων του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο Βέλγιο, έχοντας ήδη καταγράψει διψήφιο αριθμό ασίστ και καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα δημιουργικά «πρότζεκτ» της ηλικίας του στην Ευρώπη.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με σκάουτερς να τον παρακολουθούν σταθερά τους τελευταίους μήνες.

Η Τσέλσι φέρεται να έχει επαναφέρει δυναμικά το ενδιαφέρον της, ενώ στο «κάδρο» βρίσκονται επίσης η Λιντς, η Μπράιτον, η Μπρέντφορντ, αλλά και ομάδες που συνδέονται με το δίκτυο της City Football Group, με εκτεταμένη διαδικασία scouting.

Το ρεπορτάζ στην Αγγλία κάνει λόγο για έναν παίκτη με δημιουργικότητα, αντίληψη και ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του, γεγονός που έχει ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του.

Με βάση τα δεδομένα, το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα έντονο για τον Καρέτσα, ο οποίος μπαίνει δυναμικά στη λίστα των πιο «καυτών» νεαρών μέσων της ευρωπαϊκής αγοράς.

