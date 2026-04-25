Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (25/4) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να απείλησε στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, προκαλώντας αναστάτωση σε προσωπικό και επισκέπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο νοσοκομείο ζητώντας να επισκεφθεί το ψυχιατρικό τμήμα, το οποίο εκείνη την ώρα δεν λειτουργούσε. Μετά την αποχώρησή του, επέστρεψε εμφανώς εκνευρισμένος και άρχισε να κινείται νευρικά κοντά στην είσοδο.

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν ύποπτη και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Όταν στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις ο άνδρας έβγαλε όπλο και φώναζε ακατάληπτα.

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με ψυχραιμία, κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος. Στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.