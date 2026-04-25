Φωτογραφικές μηχανές με μεγάλους τηλεφακούς, τηλεσκόπια, αλλά και πιο εξεζητημένα όργανα παρατήρησης είναι ήδη μέσα στις βαλίτσες τους. Είναι οι έλληνες «κυνηγοί εκλείψεων» και τον Αύγουστο θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για να παρατηρήσουν και να μελετήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο, κατά τη διάρκεια του οποίου η Σελήνη θα καλύψει την ηλιακή επιφάνεια, αποκαλύπτοντας έτσι το ηλιακό στέμμα. Για περίπου ενάμισι λεπτό η καλοκαιρινή θερμοκρασία θα μειωθεί αισθητά και οι ερευνητές – ταξιδιώτες θα νιώσουν ένα ελαφρύ αεράκι να τους χαϊδεύει, όσο θα απολαμβάνουν την ολική έκλειψη Ηλίου και τη φύση της Ιβηρικής.

Ο Αντώνης Φαρμακόπουλος είναι ερασιτέχνης αστρονόμος και αστροφωτογράφος. Εχει ήδη προγραμματίσει το ταξίδι του από την Αθήνα στην Ισπανία για τις 12 Αυγούστου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει δει το φαινόμενο εννιά ακόμη φορές και έχει βρεθεί σε μέρη όπως η Σιβηρία, η Αυστραλία και τα Νησιά Φερόες.

Οπως εξήγησε στα «ΝΕΑ», είναι σημαντικό να γίνει σωστή επιλογή του σημείου παρατήρησης διότι για να δει κάποιος την ολική έκλειψη πρέπει να βρεθεί σε ένα συγκεκριμένο «μονοπάτι», που συνήθως έχει πλάτος 50-100 χιλιόμετρα. «Διαλέγουμε το σημείο ανάλογα με το πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση και τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως βρίσκεται στο κέντρο του μονοπατιού», είπε. Επειτα, από αυτό εξαρτάται και το για πόσο χρόνο θα είναι ορατό το φαινόμενο. «Στην Αυστραλία είχα ταξιδέψει για να δω την έκλειψη για 58 δευτερόλεπτα», πρόσθεσε ο ίδιος. Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο ερασιτέχνης αστρονόμος έχει βρει το κατάλληλο σημείο ανάμεσα στις πόλεις Μπούργος και Σόρια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή θα είναι η έκλειψη και από τη Μαγιόρκα, διότι θα είναι ορατή την ώρα που θα δύει ο Ηλιος.

Μουσικός και κατασκευαστής αστρονομικών οργάνων

Για τον κατασκευαστή αστρονομικών οργάνων και βιολιστή της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης Αριστείδη Βούλγαρη, αυτή θα είναι η 13η ολική έκλειψη Ηλίου. Θα ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη και για αυτόν θεωρείται μια σχετικά «απλή» αποστολή, λόγω της εγγύτητας και της κοινής «στέγης» της ΕΕ. Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, εάν σκεφτεί κανείς ότι έχει ταξιδέψει σε μέρη όπως η Κίνα, το Νησί του Πάσχα, η Γκαμπόν και η Χιλή για να μελετήσει το φαινόμενο. Το 2021, ως μέλος της ομάδας του θρυλικού «κυνηγού εκλείψεων» και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ουίλιαμς της Μασαχουσέτης Τζέι Πάσαχοφ, βρέθηκε με αεροπλάνο πάνω από την Ανταρκτική, καθώς αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος να δει τη Σελήνη να καλύπτει ολοκληρωτικά τον Ηλιο.

Ο Α. Βούλγαρης κατασκευάζει όργανα που μετρούν την κατά τόπους θερμοκρασία και ανιχνεύουν τα στοιχεία που υπάρχουν στο ηλιακό στέμμα. Μάλιστα, ένας φασματογράφος του έχει «πετάξει» με αποστολή της NASA. Μελετώντας αστρονομικά και μετεωρολογικά δεδομένα, έχει ήδη βρει το κατάλληλο σημείο για την αποστολή του καλοκαιριού. «Πρέπει να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από τις ακτές της Βόρειας Ισπανίας, αλλά όχι και πολύ νότια, γιατί τότε η έκλειψη θα φαίνεται χαμηλά στον ορίζοντα και μπορεί να μην τη δούμε τόσο έντονα», είπε.

Και οι δύο «κυνηγοί εκλείψεων» συμφωνούν ότι είναι μια εμπειρία που τη ζεις έντονα. «Είναι ένα κυνήγι. Ολες οι εκλείψεις είναι διαφορετικές, έχουν όμως πάντα αγωνία και ένταση. Δεν είναι μόνο ο χρόνος που θα τη δεις, αλλά και το πόσο εντυπωσιακή θα είναι», σημείωσε ο Α. Φαρμακόπουλος.

«Ευθυγραμμίζονται η Σελήνη, ο Ηλιος και η Γη»

Οπως εξήγησε η αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Φιόρη Μεταλληνού, οι ολικές εκλείψεις είναι ο μοναδικός φυσικός τρόπος να μελετηθεί αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο: «Ουσιαστικά ευθυγραμμίζονται η Σελήνη, ο Ηλιος και η Γη. Η Σελήνη παρεμβαίνει μεταξύ Ηλιου και Γης και καλύπτει εντελώς την ηλιακή επιφάνεια. Λόγω των σχετικών μεγεθών και αποστάσεων των τριών ουράνιων σωμάτων, αποκαλύπτεται το ηλιακό στέμμα ή αλλιώς η ηλιακή κορόνα.

Πρόκειται για την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ηλιου, που δεν είναι ορατή υπό άλλες συνθήκες», είπε και πρόσθεσε πως κάθε ολική έκλειψη είναι σημαντική γιατί ανάλογα με το πότε γίνεται οι μελετητές μπορούν να λάβουν διαφορετικές εικόνες και δεδομένα από τον Ηλιο, καθώς η ηλιακή δραστηριότητα παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την Ελλάδα θα είναι το 2081. Το 2006 ήταν η τελευταία φορά που ήταν ορατή από τη χώρα μας, συγκεκριμένα από το Καστελλόριζο, συγκεντρώνοντας παγκόσμιο ενδιαφέρον.