Κρύος καιρός προβλέπεται να επικρατήσει μετά την Πρωτομαγιά, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές του Μαΐου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις περιοχές της επικράτειας.

«Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα» σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Καιρός: «Τα στοιχεία δεν δικαιολογούν αγνόηση της τάσης»

Παρότι η τάση πτώσης είναι εμφανής, καθώς αρκετά προγνωστικά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια, «τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία».

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, υπάρχει σαφής ένδειξη για πτώση της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί ακόμη η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα κινηθεί η ψυχρή μάζα.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει επίσης ότι τα προγνωστικά δεδομένα δεν δικαιολογούν ούτε υπερβολικές εκτιμήσεις ούτε και αγνόηση της υπάρχουσας τάσης.

«Εκείνο που απομένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες είναι πόσο έντονη θα είναι η πτώση, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι ποιο γεωγραφικό πλάτος θα φτάσει ουσιαστικά η ψυχρότερη αέρια μάζα» καταλήγει.

Η ανάρτηση Κολυδά: