Στο Άνφιλντ, στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, οι εξέδρες «ντύθηκαν» συμβολικά με χιλιάδες κίτρινες κάρτες από τους φίλους των «κόκκινων».

The chant: ‘You greedy bastards, enough is enough,’ goes around Anfield as tens of thousands of supporters hold up yellow cards in protest at ticket price increases. pic.twitter.com/YKG7stdqDl — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 25, 2026

Οι οπαδοί προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια ως μορφή διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, στέλνοντας μήνυμα προς τη διοίκηση για το κόστος παρακολούθησης των αγώνων. Οι κίτρινες κάρτες έφεραν συνθήματα που εξέφραζαν την ανησυχία για το μέλλον της παρουσίας του κόσμου στο γήπεδο.

Liverpool supporters have protested against the club’s decision to increase ticket prices over the next three seasons by raising yellow cards which include a photo of principal owner John Henry and the phrase 𝘾𝙖𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣: 𝘼𝙣𝙛𝙞𝙚𝙡𝙙’𝙨 𝙨𝙤𝙪𝙡 𝙖𝙩 𝙧𝙞𝙨𝙠. Supporters… pic.twitter.com/O4oXoxwqpi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 25, 2026

Η δράση αυτή έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στο ματς, με το μήνυμα των φιλάθλων να γίνεται αντιληπτό σε όλο το γήπεδο από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης.