Ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Πριν από αυτό το τριήμερο, θα προηγηθεί ακόμη ένα, αφού η 1η Μαΐου συμπίπτει με Παρασκευή, προσφέροντας στους εργαζόμενους μια επιπλέον ευκαιρία για ξεκούραση.

Αργίες και τριήμερα του 2026

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, στον Ιδιωτικό Τομέα δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες και εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως τράπεζες, ΟΤΑ και σχολεία, ή όταν προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή κανονισμό εργασίας.

Οι επίσημες αργίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα καθορίζονται από τη νομοθεσία και περιλαμβάνουν τόσο υποχρεωτικές όσο και καθιερωμένες ημέρες ανάπαυσης για επιμέρους επαγγελματικούς κλάδους.

Πρωτομαγιά – Εργατική Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά τιμάται την 1η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή. Πρόκειται για υποχρεωτική αργία σύμφωνα με τον Ν. 4468/2017 και ισχύει τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα.

Αγίου Πνεύματος – Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θα εορταστεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Αποτελεί ημέρα αργίας για το Δημόσιο και ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους, χωρίς να είναι γενικευμένη υποχρεωτική αργία.

Δεκαπενταύγουστος – Κοίμηση της Θεοτόκου

Στις 15 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Η ημέρα αυτή αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.

28η Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος του «Όχι»

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, είναι υποχρεωτική αργία σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021. Τιμάται η ιστορική επέτειος του «Όχι» και ισχύει για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.