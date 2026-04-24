Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22–25 Απριλίου, αναδείχθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και κλάδων, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τον ρόλο του ανθρώπου σε κρίσιμα σημεία, όπου διακυβεύονται η εμπιστοσύνη, το ρίσκο και η τελική απόφαση.

Η κυρία Charlotte Foucteau, Διευθύνουσα Σύμβουλος TP Greece & Regional Leadership για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) και τις Βαλτικές χώρες, Ελλάδα, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι θέμα αντικατάστασης, αλλά το να γνωρίζουμε πού διατηρούμε τον άνθρωπο». Όπως σημείωσε, η αυτοματοποίηση πρέπει να περιορίζεται σε απλές και χαμηλής αξίας αλληλεπιδράσεις, ενώ «όταν η εμπιστοσύνη ή η αξία διακυβεύονται, ο άνθρωπος παραμένει κρίσιμος», καθώς «η AI μπορεί να απαντήσει, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει την εμπιστοσύνη». Παράλληλα, τόνισε ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει στον έλεγχο των αποφάσεων, καθώς «οι αλγόριθμοι είναι καλοί στα μοτίβα, αλλά όχι στις σύνθετες επιλογές», θέτοντας έτσι τη βάση για μια πιο ισορροπημένη συνύπαρξη ανθρώπου και τεχνολογίας.

Στο ίδιο πνεύμα, αλλά εστιάζοντας περισσότερο στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ο κ. Γιάννης Καντώρος, CEO του Interamerican Group, ανέδειξε τον ρόλο της εμπιστοσύνης ως παράγοντα που δεν μεταβάλλεται με την ίδια ταχύτητα με την τεχνολογία. Όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι δεν παίρνουν πάντα ορθολογικές αποφάσεις» και τείνουν να επιλέγουν τον ανθρώπινο παράγοντα ακόμη και όταν τα δεδομένα ευνοούν τα συστήματα AI. «Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο», σημείωσε, περιγράφοντας ένα υβριδικό μοντέλο όπου «οι απλές εργασίες περνούν στην AI, αλλά όταν αυξάνεται το ρίσκο και η αξία, ο άνθρωπος παραμένει στο τελικό στάδιο της απόφασης».

Από την πλευρά του, ο κ. Χάρης Μαργαρίτης, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Ομίλου, Τράπεζα Πειραιώς, μετέφερε τη συζήτηση στο επίπεδο της κλίμακας και της εφαρμογής, τονίζοντας ότι «θα εμπιστευόμουν έναν γιατρό που ξέρει να χρησιμοποιεί AI – το ίδιο ισχύει και για μια τράπεζα». Όπως ανέφερε, η διαχείριση περίπου 300 δισ. ευρώ σε ψηφιακές συναλλαγές καθιστά αναγκαία την εκτεταμένη χρήση αυτοματισμών, ενώ επεσήμανε ότι «το human in the loop δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ελέγχει κάθε απόφαση, αλλά ότι κατανοεί τι κάνει το AI και παραμένει υπεύθυνος».

Η κυρία Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου & Μάλτας, ανέφερε ότι «στη JTI, η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από συμπεριφορές που εδραιώνουν σταθερά την ανοιχτότητα, τη λογοδοσία και τον σεβασμό. Σ’ επίπεδο ηγεσίας, κι αυτό μετά διαπερνά όλον τον Οργανισμό, δίνουμε τον τόνο με το να είμαστε διαφανείς τόσο ως προς τις επιτυχίες όσο και ως προς τις προκλήσεις. Δημιουργούμε, έτσι, ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς να μιλήσουν έγκαιρα, να εκφράσουν ανησυχίες και να συνεισφέρουν ιδέες με δημιουργικό τρόπο».

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Δημήτρης Μαλλάς, δημοσιογράφος του CNN Greece.