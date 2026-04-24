Η Ελλάδα προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού κράτους, ωστόσο η ταχύτητα πολλές φορές συνεπάγεται προβλήματα, ενώ η ανάγκη συντονισμού καθίσταται πιο επείγουσα από ποτέ, σύμφωνα με συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο 11ο Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών, τόνισε ότι η οικοδόμηση ενός στρατηγικού κράτους είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα».

Όπως ανέφερε, την περίοδο 2019-2023 δεσμεύθηκαν πόροι ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την έρευνα και τεκμηρίωση, ενώ έχουν αναπτυχθεί εργαλεία όπως το Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, πλατφόρμες καινοτομίας και η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, πάνω στα οποία χτίζεται το στρατηγικό κράτος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, καταρτίστηκε συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας: «Στην οικονομική διπλωματία, για πρώτη φορά, καταρτίζουμε νέο στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, σε πενταετή ορίζοντα που θα έχει προτεραιοτητες κλαδικές και γεωγραφικές», τόνισε.

Ο κ. Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας, υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 250 συμβασιοποιημένα έργα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία υλοποίησής τους. Όπως σημείωσε, η 30ή Ιουνίου αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, καθώς, για πρώτη φορά, δεν θα δοθούν παρατάσεις, γεγονός που απαιτεί εντατικοποίηση των προσπαθειών. Διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις στην ποιότητα: «Δε θα γίνει καμία έκπτωση στην υλοποίηση και στην ποιότητα που έχει προκαθοριστεί» διαμήνυσε. «Αν κάτι δεν υλοποιηθεί όπως πρέπει, δε θα παραληφθεί και δε θα πληρωθεί». Εκτίμησε ότι ποσοστό 85%-90% των έργων θα ολοκληρωθεί, ενώ όσα δεν ολοκληρωθούν θα μεταφερθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία.

Ο κ. Αλέξανδρος Βερβέρης, Διοικητής, e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), χαρακτήρισε τον ΕΦΚΑ «καρδιά του κράτους», επισημαίνοντας ότι καλύπτει το σύνολο του κύκλου ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων και αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Παραδέχθηκε ότι η αρχική φάση συνοδεύτηκε από σημαντικές δυσκολίες, που αντιμετωπίστηκαν σταδιακά και τώρα ο Οργανισμός περνά σε μία νέα εποχή. «Υλοποιούμε σήμερα τον ΕΦΚΑ για τα επόμενα 10-20 χρόνια», τόνισε, ανακοινώνοντας ότι ήδη αναπτύσσονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι μετά την παράδοση των έργων που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο, ενδέχεται να υπάρξουν αναταράξεις, οι οποίες όμως θα αντιμετωπιστούν και θα οδηγήσουν σε ένα σαφώς βελτιωμένο σύστημα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Ύδρευσης και Αποβλήτων (ΡΑΑΕΥ), αναφέρθηκε στη σημασία των ενεργειακών υποδομών για τη στρατηγική αυτονομία της χώρας, δίνοντας έμφαση στο έργο του Κάθετου Διαδρόμου, το οποίο αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές με αντίστροφη ροή, από τον Νότο προς τον Βορρά, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη. Όπως εξήγησε, «έχουν ξεπεραστεί τεχνικές και διαπραγματευτικές δυσκολίες, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για το πλαίσιο διάθεσης φυσικού αερίου». Τόνισε, επίσης, ότι εξετάζονται «νέες πύλες εισόδου» σε περιοχές όπως ο Θερμαϊκός και ο Σαρωνικός. Στόχος της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης είναι η επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας, ασφάλειας και ανεξαρτησίας, και μελλοντικά, η ανάδειξη της χώρας σε εξαγωγική δύναμη.

Η κυρία Ελευθερία Τοκατλίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), ανέδειξε τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης στην υγεία, σημειώνοντας ότι οι ελλείψεις φαρμάκων μειώθηκαν από 112 το 2023 σε μόλις 8 σήμερα, καταγράφοντας πτώση άνω του 90%. Όπως εξήγησε, το ΙΦΕΤ έχει ενισχύσει τη δυνατότητα ταχείας εισαγωγής φαρμάκων εντός 5-7 ημερών, ενώ έχει διαθέσει 219 καινοτόμα σκευάσματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της ψηφιακής πλατφόρμας αγορών, όπου συμμετέχουν σήμερα πάνω από 210 προμηθευτές. «Πλέον αγοράζουμε φάρμακα στην χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 73,5 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε. Αναφέρθηκε, επίσης, σε νέα ψηφιακή εφαρμογή που θα επιτρέπει στους ασθενείς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία της παραγγελίας τους, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

«Το ελληνικό κράτος άργησε να αναπτύξει ουσιαστική σχέση με την τεκμηρίωση», ανέφερε ο κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ. Όπως ανέφερε, παρά την αύξηση των πόρων για έρευνα, παρουσιάζονται ελλείψεις. «Υπάρχουν προθέσεις και θεσμοί, αλλά δεν έχει δοθεί επαρκής τεκμηρίωση στην έρευνα ώστε οι αποφάσεις να μην ανερμάτιστες» είπε, φέροντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Έχουμε μονάδες που πραγματοποιούν εμπειρική έρευνα, αλλά σε κρίσιμους τομείς, όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δεν υπάρχει ερευνητική ομάδα για την ανάπτυξη τεκμηρίωσης».

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Χρήστος Κώνστας, Οικονομικός Συντάκτης, NewMoney.gr.