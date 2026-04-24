O σημαντικός ρόλος του Πανεπιστημίου στα κρίσιμια παγκόσμια ζητήματα αναδείχθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 22-25 Απριλίου.

«Πώς απαντά μια κοινωνία στην πόλωση; Αντί για συμφιλίωση, βλέπουμε συχνά «αποδοχή χωρίς επανασύνδεση», όπου οι διαφωνίες βαθαίνουν και οι κοινωνίες δυσλειτουργούν, σημείωσε ο Kevin Featherstone, Emeritus Professor, London School of Economics and Political Science.

«Και τα πανεπιστήμια; Ποιος είναι ο ρόλος τους; Είναι απλώς χώροι εκπαίδευσης ή κάτι περισσότερο;», ρώτησε.

«Η απάντηση είναι ότι πρέπει να λειτουργούν ως πλατφόρμες ελεύθερης συζήτησης, διαλόγου και αμφισβήτησης, με βασική αποστολή την προστασία της ελευθερίας του λόγου, ακόμη και όταν αυτός είναι δυσάρεστος ή προκλητικός. Πρέπει να προστατεύουμε τους φοιτητές ή να τους εκθέτουμε σε δύσκολες ιδέες; Η ισορροπία είναι λεπτή: η ελευθερία λόγου είναι κρίσιμη, αλλά χρειάζεται και προστασία ώστε η έκθεση σε αντίθετες απόψεις να γίνεται με τρόπο που δεν καταστρέφει τον διάλογο.

Σε αντίθεση με τον μύθο ότι οι φοιτητές «μετατρέπονται» σε ιδεολογικά φορτισμένες ομάδες όταν μπαίνουν στα πανεπιστήμια, συχνά συμβαίνει το αντίθετο: εισέρχονται με έντονες πεποιθήσεις και άρνηση διαφορετικών οπτικών. Άρα τι πρέπει να κάνει η εκπαίδευση; Να τους εκπαιδεύσει να αλλάξουν τη στάση, καλλιεργώντας κριτική σκέψη, ανθεκτικότητα και πνευματική αυτονομία», απάντησε ο Lary Kramer, President and Vice Chancellor, London School of Economics, United Kingdom.

«Πώς διαχειριζόμαστε έναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ομιλητή; Όχι μέσω καταστολής, αλλά βοηθώντας το κοινό να κατανοήσει τι ειπώθηκε με τρόπο δημιουργικό και όχι καταστροφικό», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα: το Ηνωμένο Βασίλειο υιοθετεί πιο ρυθμιστική προσέγγιση στην ελευθερία λόγου, ενώ οι ΗΠΑ επιτρέπουν ευρύτερη —και συχνά πιο ακραία— έκφραση. Είναι αυτό πρόβλημα;» ρώτησε ο κ. Featherstone.

«Όχι απαραίτητα, εφόσον η διαχείριση είναι σωστή. Παραμένω αισιόδοξος ότι παρά τις εντάσεις, τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να επανεφεύρουν τον εαυτό τους και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες», είπε καταλήγοντας ο κ. Kramer.