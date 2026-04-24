Στην Αίγινα συνελήφθη 16χρονη που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου. Επιπλέον. συνελήφθη η μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (24-4-2026) στην Αίγινα 16χρονη ημεδαπή και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον συνελήφθη η μητέρας της και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (23-4-2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, η 16χρονη ευρισκόμενη σε στάση λεωφορείου με συμμαθητές της, τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Διευθυντής του σχολείου τους, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.