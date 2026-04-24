Νέα στοιχεία και μαρτυρίες συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης από την Κεφαλονιά. Ο πατέρας της νεαρής κοπέλας μίλησε στον ΑΝΤ1 και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον θάνατό της. Όπως είπε, είχε έντονη διαφωνία με τη σύζυγό του επειδή δεν τον είχε ενημερώσει πως η 19χρονη θα έβγαινε εκείνο το βράδυ με τον 23χρονο.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι. Λίγο υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλειμμένο. Είχα εμπιστοσύνη, έκανα μάθημα καθημερινά στην κόρη μου εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο, που έφευγε και της είπα πρόσεξε θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα της είπα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου, υπάρχει αυτή η οργάνωση, που ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του. Εδώ υπάρχει ολόκληρο σχέδιο, καθένας εξετέλεσε την αποστολή του».

Για τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τη μητέρα της λίγο πριν τον θάνατό της, ο πατέρας της σχολίασε: «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Της λέω “καλά τρεις η ώρα τη νύχτα σου είπε πάμε βρήκαμε σπίτι”, ξέρω ‘γω τι της είπε στο μήνυμα, “και εσύ δεν”. “Λέει δεν ήταν αγόρι, ήταν ένα κορίτσι που θα πήγαιναν μαζί”. Να κάνουν τι; Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα αλλά είναι αγαθή, δεν έχει την πονηριά».

Τα 24 «χαμένα» λεπτά της Μυρτώς

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς θεωρούνται το επόμενο καθοριστικό βήμα των ερευνών. Τα αποτελέσματα θα αποκαλύψουν εάν υπήρξε χρήση ουσιών και σε τι ποσότητες, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα για τη μοιραία νύχτα.

Την ίδια στιγμή, νέο βίντεο-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το «Live News» φέρνει στο φως ακόμη μία αντίφαση του 23χρονου. Ο 23χρονος δεν είχε ενημερώσει τις αρχές για τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις με τον 66χρονο από την Πρεβέζα. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι πριν πάνε στο ξενοδοχείο, καθόταν με τη Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

«Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία» τόνισε. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πλάνα, στις 23:12 ο 23χρονος εμφανίζεται μόνος του στην πλατεία, φορώντας γκρι ζακέτα με κουκούλα και σακίδιο στην πλάτη. Δύο λεπτά αργότερα, ο σύντροφος της Μυρτούς την αφήνει στο σημείο του ραντεβού.

«Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε» είπε. «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά», πρόσθεσε ο φίλος της.

Ο 23χρονος επιστρέφει στο παγκάκι, περιμένει ξανά μόνος και στις 23:28 αποχωρεί προς το ίδιο στενό. Δέκα λεπτά μετά, στις 23:38, πραγματοποιείται η βιντεοκλήση στον 66χρονο, με τη 19χρονη να έχει δίπλα της ένα σακίδιο, πιθανότατα εκείνο που κρατούσε ο 23χρονος. «Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος)», είχε καταθέσει ο 66χρονος.

Τα ερωτήματα παραμένουν: γιατί ο 23χρονος απέκρυψε τις επικοινωνίες με τον 66χρονο; Γιατί υποστήριξε ότι βρισκόταν με τη Μυρτώ στο παγκάκι, ενώ εμφανίζεται μόνος; Και πού βρισκόταν η 19χρονη εκείνα τα κρίσιμα 24 λεπτά;

Την ίδια ώρα, ο 26χρονος κατηγορούμενος στην κατάθεσή του ανέφερε: «Την Μυρτώ την γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80€. Πήγα στο ξενοδοχείο όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα κι όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση. Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μην γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι την βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο».