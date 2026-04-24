Για τα μάτια μιας γυναίκας διαπράχθηκε το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν 27χρονο άνδρα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 21:00, στο Πάρκο Ασυρμάτου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου, ο οποίος ήταν γιος ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 27χρονος διατηρούσε σχέση τεσσάρων ετών με μια κοπέλα, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε. Η νεαρή γυναίκα στη συνέχεια συνδέθηκε με έναν 20χρονο. Ο πρώην σύντροφός της, όμως, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον χωρισμό και συνέχισε να της στέλνει μηνύματα, ζητώντας να τα ξαναβρούν.

Η κοπέλα δεν ανταποκρινόταν και η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών αυξανόταν. Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 20χρονος –ο οποίος συνοδευόταν από έναν 18χρονο φίλο του– φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου. Οι δύο νεαροί έφυγαν αμέσως μετά το περιστατικό και συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους σε ένα δωμάτιο, όπου συζήτησαν όσα είχαν συμβεί.

Οι αρχές εντόπισαν τα ίχνη των δραστών και ενημέρωσαν την οικογένεια του 20χρονου, προτρέποντάς τον να παραδοθεί. Ο νεαρός παρουσιάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και παραδόθηκε.

Με εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθησαν επίσης ο 18χρονος φίλος του και οι δύο κοπέλες, οι οποίες κατηγορούνται για υπόθαλψη. Ο 20χρονος, που υπηρετεί ως ναύτης, αναμένεται να μεταχθεί στο Ναυτοδικείο στις 11:00 το πρωί.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε, ότι ο 27χρονος εκτός από το θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά, έφερε και σημάδια στο σώμα, γεγονός που προδίδει ότι πρόλαβε να παλέψει. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το κίνητρο της ληστείας, καθώς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, όπως κινητό, χρήματα και μια χρυσή αλυσίδα ήταν επάνω του. Αμέσως στο «μικροσκόπιο» των ερευνών μπήκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος, από το οποίο προφανώς προέκυψε η τηλεφωνική επικοινωνία δράστη και θύματος και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων πέριξ του πάρκου, που πιθανόν κατέγραψαν την ώρα εισόδου και την ώρα εξόδου του πιθανού δράστη στο πάρκο.

Συγκλονίζει το «αντίο» του πατέρα στον 27χρονο γιο του

Το πρωί της Πέμπτης, με μια σπαρακτική ανάρτηση, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αποχαιρέτησε τον 27χρονο γιο του: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε ο αξιωματικός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια κοινή τους φωτογραφία.

H κηδεία του 27χρονου θα τελεστεί σήμερα στις 11:00 το πρωί στο Κοιμητήριο του Αγίου Δημητρίου.