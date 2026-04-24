Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (ΠΑΟΥ) έκρουσε χθες τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιμάκωση της επιδημίας ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Τα κρούσματα ιλαράς παρουσιάζουν σαφή άνοδο από το 2025, κυρίως στη βόρεια Αμερική, όπου η εξαιρετικά μεταδοτική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια δεν εξαλείφθηκε ποτέ πλήρως.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΠΑΟΥ, Ζάρμπας Μπαρμπόσα, την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν πάνω από 14.700 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά ιλαράς σε 13 χώρες της ηπείρου, με δεκάδες θανάτους. Το επίπεδο αυτό είναι «σχεδόν 32πλάσιο» σε σχέση με το 2024, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

Η τάση, όπως σημείωσε, συνεχίζεται και το 2026 με επιτάχυνση, καθώς τα κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 15.300, κυρίως σε Μεξικό, Γουατεμάλα, ΗΠΑ και Καναδά. «Η επανεμφάνιση της ιλαράς στην αμερικανική ήπειρο αποτελεί σημαντικό πισωγύρισμα, που όμως είναι εντελώς αντιστρέψιμο χάρη στον εμβολιασμό», υπογράμμισε.

Η ιλαρά προκαλεί πυρετό, καταρροή, βήχα, επιπεφυκίτιδα, φωτοφοβία και εξανθήματα στο πρόσωπο, τον κορμό και τα άκρα. Παρά την υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων, η αυξανόμενη δυσπιστία απέναντί τους και οι δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές έχουν συμβάλει στην επανεμφάνιση της νόσου.

Ανησυχία ενόψει του Μουντιάλ

«Ο κόσμος ξέχασε. Επειδή δεν βλέπει πλέον επιδημίες σε μαζική κλίμακα και παιδιά να πεθαίνουν γύρω του, αμφιβάλλει γιατί να κάνει εμβόλια — αλλά η ιλαρά ουδέποτε εξαλείφθηκε (παγκοσμίως), όπως η ερυθρά», δήλωσε ο Ντανιέλ Σάλας, αρμόδιος για τα προγράμματα εμβολιασμού του ΠΑΟΥ, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με φόντο το επερχόμενο Μουντιάλ 2026, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ο Σάλας κάλεσε τους τουρίστες να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να λάβουν προληπτικά μέτρα κατά της μόλυνσης.

Περίπου επτά εκατομμύρια επισκέπτες αναμένονται στις 16 πόλεις της διοργάνωσης, η οποία για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει 48 ομάδες και 104 αγώνες. Παράλληλα με τους αγώνες, κάθε πόλη θα φιλοξενήσει «φεστιβάλ φιλάθλων» με χιλιάδες θεατές να παρακολουθούν τα ματς σε γιγαντοοθόνες.

«Η ιλαρά είναι νόσος που μεταδίδεται μέσω του αέρα και εξαπλώνεται πολύ εύκολα. Ο ιός μπορεί ακόμη και να παραμείνει στον αέρα για έως δύο ώρες αφού κάποιος μολυσμένος αποχωρήσει από έναν χώρο», υπενθύμισε ο Σάλας.

Συντονισμός με τη FIFA και τις αρχές

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας —επικεφαλής του οποίου είναι σήμερα προσωπικότητα του αντιεμβολιαστικού κινήματος, που έχει επικριθεί για τη διαχείριση της επιδημίας— ανέφερε ότι βρίσκεται σε «συντονισμό με τους ομοσπονδιακούς εταίρους του».

Το υπουργείο επιβεβαίωσε πως εργάζεται «σε στενή συνεργασία με τη FIFA και τοπικούς παράγοντες για να εγγυηθεί την υγεία και την ασφάλεια των Αμερικανών και των ξένων επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου» ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο.