Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κινητικότητα εκατομμυρίων επισκεπτών κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ενδέχεται να προκαλέσει νέα έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς στο Μεξικό, όπου από πέρσι έχουν καταγραφεί πάνω από 10.000 περιστατικά και 31 θάνατοι.

Ο γιατρός Χόρχε Μπαρούχ Ντίαζ, υπεύθυνος της Κλινικής Ταξιδιώτη στο Πανεπιστήμιο Nacional Autónoma de México (UNAM), τόνισε ότι η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική μέσω του αέρα και αναμένει αύξηση των κρουσμάτων κατά τη διάρκεια και μετά το τουρνουά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

Η γιατρός Αρέλι Πέρες, διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών της ΜΚΟ Medical Impact, δήλωσε ότι η πιθανότητα αύξησης των κρουσμάτων υπάρχει, αλλά εξέφρασε εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών εκστρατειών εμβολιασμού.

Οι ειδικοί στέλνουν μήνυμα στους ταξιδιώτες που θα παρακολουθήσουν το τουρνουά να εμβολιαστούν για την ιλαρά, ενώ η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα εμβολίων για την προστασία του πληθυσμού, ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων.

Η έμφαση των στρατηγικών υγείας παραμένει στον πλήρη εμβολιασμό της κοινότητας για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιδημίας.