Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Μεξικό καθώς 2.500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο δυτικό τμήμα της, σε μια προσπάθεια αποτροπής νέου κύματος βίας μετά τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

Όπως διευκρίνισε, «περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG). Ο αρχηγός του, Νεμέσιο Οσεγκέρα ή «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αν και υπήρξε «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ των δύο χωρών.

Μαρτυρία Ελληνίδας από τη Γουαδαλαχάρα

«Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο», αναφέρει η Κωνσταντίνα Μπούλη, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια στη Γουαδαλαχάρα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο».

«Από το πρωί της Κυριακής όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ωστόσο, γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τα γεγονότα, πέρα από δημοσιεύματα που μιλούσαν για τον εντοπισμό υψηλόβαθμων στελεχών εγκληματικών οργανώσεων.

«Λίγη ώρα αργότερα, τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους. Αναφορές έκαναν λόγο για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ», συνέχισε.

«Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας», είπε, τονίζοντας πως επικρατούσε μεγάλη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως επισημαίνει, παρότι τα καρτέλ αποτελούν διαχρονικό φαινόμενο στο Μεξικό, η προσωπική της εμπειρία μέχρι σήμερα ήταν συνδεδεμένη με αίσθημα ασφάλειας. «Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη».