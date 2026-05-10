Μοναδική εικόνα πριν από τη σέντρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακόςυποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play-Offs της Super League.
Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου.
Το κορεό ήταν αφιερωμένο στη συμπλήρωση 40 χρόνων αδερφοποίησης με τους οργανωμένους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο συλλόγων.
Οι εικόνες ήταν μοναδικές και δεν χωρά αμφιβολία πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατάφεραν να σχηματίσουν ένα μοναδικό σκηνικό, γιορτάζοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.
Στο κορεό απεικονίζονταν η μεγάλη εκκλησία του Βελιγραδίου, ο Άγιος Σάββας, ενώ το σύνθημα στο πανό των οπαδών του Ολυμπιακού, ανέφερε χαρακτηριστικά.
«40 χρόνια το δεύτερο μας σπίτι», με προφανή αναφορά για την πρωτεύουσα της Σερβίας.