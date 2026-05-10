Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν εφαρμόζεται, καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στο μέτωπο.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι εντάσσεται στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων καταγγελιών της Ουκρανίας ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιθέσεις, παρά τις προσωρινές συμφωνίες αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν καταγραφεί νέες παραβιάσεις κατά μήκος κρίσιμων τομέων του μετώπου, με χρήση πυροβολικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για σταθεροποίηση της κατάστασης και δυσχεραίνει κάθε προοπτική ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας.