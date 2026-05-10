Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.
Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
O Ιβοριανός είχε κέφια, σφραγίζοντας με δύο γκολ και μία ασίστ τη νίκη του Άρη επί των Κρητικών με 3-1 για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ
Με εμφατικό τρόπο πέρασε από το Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Λεβαδειακός, επικρατώντας με 3-0 του Βόλου και δείχνοντας εξαιρετική εικόνα σε άμυνα και επίθεση για τις θέσεις 5-8 της Super League. Η εξέλιξη του αγώνα Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, έπαιξε με ένταση και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό […]
Η παρουσία του Παντελίδη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι μια μικρή έκπληξη από τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος – αναγκαστικά – επέλεξε τετράδα στην άμυνα των Πράσινων. Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Καλάμπρια (δεξιά), Πάλμερ – Μπράουν (στόπερ), Τουμπά (στόπερ), […]
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena για την 4η αγωνιστική των Play-Offs της Super League. (19:30, COSMOTE Sport 2). Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Σέρβος τεχνικός για τη μεγάλη αναμέτρηση. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιο, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, […]
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε ένα κρίσιμο ντέρμπι για τη συνέχεια των playoffs και τη μάχη της 2ης θέσης. Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Δικεφάλου με τους παίκτες που θα ξεκινήσουν βασικοί. Η ενδεκάδα: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, […]