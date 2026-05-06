Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, έγινε το πρωί γνωστός ο θάνατος του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Η απώλειά του αφήνει σημαντικό κενό στον χώρο, με τον Σύνδεσμο Παλαιμάχων της ΠΑΕ ΑΕΚ να εκφράζει τη θλίψη του και να στέλνουν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Το μήνυμα των παλαιμάχων της ΠΑΕ ΑΕΚ

«O Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Σταύρου Τσώχου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τόσο τον χώρο του ποδοσφαίρου, όσο και αυτόν της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο Σταύρος Τσώχος διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό του και την αντικειμενικότητά του, ενώ και όσοι τον γνωρίσαμε σε προσωπικό επίπεδο γίναμε μάρτυρες της προσωπικότητας και του ήθους του.

Θα θυμόμαστε πάντα τη στιγμή εκείνη στο τέλος της μετάδοσης του αγώνα ΑΕΚ-Σπαρτάκ Μόσχας το 1991, όταν συγκλόνισε την Ελλάδα, κλαίγοντας από συγκίνηση για την πρόκρισή μας.

Στην οικογένεια του εκλιπόντος και ειδικά στο γιο του Μιχάλη που βάδισε επάξια στα επαγγελματικά χνάρια του πατέρα του, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».