Συνεχίζουν οι αντεγκλήσεις μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για τη λεγόμενη «προσυνεννόηση» πριν από τη Διάσκεψη των Προέδρων για τους επικεφαλής δύο Ανεξάρτητων Αρχών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε (Alpha) πως μπορεί να αποδείξει «ανά πάσα ώρα και στιγμή» πως δεν υπήρξε παρασκηνιακό παζάρι – δηλαδή πως δεν δέχτηκε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη για να περάσει η πράσινη πρόταση της Κατερίνας Συγγούνα στην ΑΠΔΠΧ. Επανήλθε ο Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας πως υπάρχουν πάνω από 20 κλήσεις και μηνύματα μεταξύ Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη. «Είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης», απάντησαν από το ΠΑΣΟΚ.

Φουλ επίθεση

Για όποιον δεν το έχει καταλάβει, το ΠΑΣΟΚ έχει πατήσει γκάζι στην κριτική του – και σε αυτό το τέμπο συνεχίζει και για όλα τα πρόσωπα που θεωρεί κομβικά για το αφήγημα της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ερμηνευθεί η επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για «δυσανάλογο αποτέλεσμα» σε σχέση με τα χρήματα που δόθηκαν: «Το ζήτημα δεν είναι αν υπήρξαν χρήματα. Το ζήτημα είναι πώς και για ποιους αξιοποιήθηκαν», αναφέρουν οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως «το σημερινό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης διαφέρει ριζικά από το αρχικό κείμενο – δυστυχώς, προς το χειρότερο».

Ο απών

Δύο πρόσωπα που έχουν προσκληθεί στην αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής στο ΕΚΠΑ, στην οποία θα παραστεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώτος θα πάει, ο άλλος όχι, γιατί θα παραστεί σε εκδήλωση αγροτικού συνεταιρισμού στην Παλλήνη. Και εγώ, πάντως, αν είχα αποφασίσει να μην πάω στο συνέδριο του κόμματός μου, δεν θα επέλεγα να παραστώ στη συγκεκριμένη εκδήλωση – όχι για τον Βενιζέλο, αλλά για τις φωτογραφίες με πρώην γαλάζιους ομολόγους που ίσως έστελναν εσωκομματικά μηνύματα μια εβδομάδα πριν από τη μεγάλη νεοδημοκρατική σύναξη στο Metropolitan Expo.

Οι παρόντες

Στη χθεσινή συγκέντρωση έξω από την πρώην Μαρφίν, 16 χρόνια μετά την πιο οδυνηρή φωτιά της κρίσης, οι παρόντες ήταν ελάχιστοι, μετρημένοι. Ο καιρός περνάει, η ζωή προχωράει, τα πολιτικά διακυβεύματα αλλάζουν – πόσοι, σήμερα, δεν θα στέκονταν στο πλάι, για να περάσει το πυροσβεστικό; Πόσοι θα απαντούσαν, στους ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια πνιγμένοι στον καπνό, πως πρέπει να πεθάνουν γιατί αναγκάστηκαν να δουλέψουν μέρα απεργίας; Πόσες επιχειρήσεις δεν έχουν έξοδο κινδύνου; Η οργή και η βία, η αμέλεια, η κυνικότητα, αφήνουν σημάδια. Τα πληρώσαμε ακριβά, τα πληρώναμε για χρόνια, όμως σχεδόν έχουμε ξεχάσει πια πόσο κόστισαν.

Απορία

Ποιοι δύο πολιτικοί αρχηγοί «τα είπαν» σε πολύ φιλικό τόνο στην Καισαριανή, μια μέρα αφότου οι δύο πλευρές τσακώθηκαν δημόσια;