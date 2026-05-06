Kοιτάξτε πώς το θέτει ο Ισπανός. «Απέναντι σ’ αυτούς που προτείνουν εύκολες λύσεις για πολύ σύνθετα προβλήματα», είπε ο 90χρονος συγγραφέας και αρθρογράφος της El País Μανουέλ Βιθέντ κατά την απονομή των βραβείων Ορτέγα ι Γκασέτ στη Μαδρίτη, παίζει πολύτιμο ρόλο «αυτή η ράτσα των δημοσιογράφων που δεν αναζητούν το σκάνδαλο, που δεν θεωρούν ότι ερμηνεύουν ή καθοδηγούν την κοινή γνώμη, που είναι απλώς παθιασμένοι με την αυστηρή ενημέρωση, και έχουν επίγνωση ότι η μετριοπάθεια, η κοινή λογική, η ανάλυση, το κριτήριο και η ισορροπημένη άποψη αποτελούν την ύψιστη κατάκτηση του πνεύματος, καθώς και το αποτελεσματικότερο και κομψότερο όπλο κατά των αντιπάλων».

Κοιτάξτε πώς το θέτει κι ο Αμερικανός. «Πιστεύω ότι δεν ταιριάζει στον Τύπο η εικόνα που δώσαμε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ντυμένοι με σμόκιν, περικυκλωμένοι από διασήμους, ανακατεμένοι με τον κόσμο που υποτίθεται ότι καλύπτουμε με ανεξάρτητο τρόπο», λέει σε συνέντευξή του στην El País ένας από τους τρεις βραβευθέντες, ο 70χρονος πρώην διευθυντής της Miami Herald, της Boston Globe και της Washington Post Μάρτιν Μπάρον. «Φανήκαμε ότι ανήκουμε στην ελίτ, ενώ το σίγουρο είναι ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν κερδίζουν πολλά χρήματα. Για μένα ήταν τεράστιο λάθος ότι καλέσαμε στο δείπνο τον Τραμπ».

Τώρα θέλετε να μάθετε ποιοι ήταν οι άλλοι δύο βραβευθέντες. Σωστά. Η 77χρονη λευκορωσίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Σβετλάνα Αλεξιέβιτς, νομπελίστρια Λογοτεχνίας του 2015, που μας εξήγησε τη σύνθετη πραγματικότητα του σοβιετικού και μετασοβιετικού κόσμου. Και ο 83χρονος νικαραγουανός συγγραφέας Σέρχιο Ραμίρες, η «ηθική πυξίδα» της Λατινικής Αμερικής, που από πρωταγωνιστής της Επανάστασης των Σαντινίστας κατέληξε να εξοριστεί το 2021 από την κυβέρνηση Ορτέγκα, για να του αφαιρεθεί δύο χρόνια αργότερα και η υπηκοότητα.

Είπε και μια ατάκα ο Βιθέντ που καλό θα είναι εμείς του σιναφιού να τη θυμόμαστε: «Η επιτυχία ενός δημοσιογράφου δεν έγκειται στο να τον διαβάζουν, αλλά στο να τον πιστεύουν. Η αξιοπιστία αποτελεί τη μοναδική του κληρονομιά και το κύρος του απορρέει από την επιμονή του να υπηρετεί το δικαίωμα του πολίτη να ενημερώνεται σωστά».

Στην ιστορία, όμως, έμεινε και η φράση που είχε πει ο Μπάρον κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ: «Δεν πολεμάμε, δουλεύουμε». Δεκαπέντε μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του σημερινού προέδρου, έχει μάθει ο Τύπος να τον καλύπτει; «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω πως ναι. Η δουλειά μας είναι να παρέχουμε στους πολίτες την ενημέρωση που χρειάζονται και να ζητάμε ευθύνες από την εξουσία. Ο Τζέιμς Μάντισον, συντάκτης της Πρώτης Τροπολογίας, αυτό είχε στο μυαλό του όταν τη συνέταξε. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό που φοβάται περισσότερο απ’ όλα ο Τραμπ είναι τα γεγονότα. Οι γνώμες είναι τζάμπα».