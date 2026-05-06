Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η υγειονομική εξέταση και τα αγωνίσματα των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να εξεταστεί κάθε υποψήφιος είναι συνολικά τέσσερις. Από αυτές, ο υποψήφιος επιλέγει τρεις για να βαθμολογηθεί.

Οι επιλογές για τα αγωνίσματα έχουν ως εξής:

Αθλήματα Αρρένων

Τρέξιμο (200 μέτρα)

Ρίψη σφαίρας (6 κιλά)

Άλμα εις μήκος

Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)

Αθλήματα Θηλέων

Τρέξιμο (200 μέτρα)

Ρίψη σφαίρας (4 κιλά)

Άλμα εις μήκος

Ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα)

Υπολογισμός μορίων

Για τον υπολογισμό των μορίων, κάθε επίδοση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό βαθμών. Για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος σημειώσει χρόνο 34’’10 στα 200 μέτρα, κερδίζει 11 βαθμούς. Αν στη ρίψη σφαίρας πετύχει 8,30 μέτρα, λαμβάνει 13 βαθμούς, ενώ επίδοση 43’’ στα 50 μέτρα ελεύθερο αντιστοιχεί σε 6 βαθμούς.

Οι βαθμοί των τριών αγωνισμάτων προστίθενται (π.χ. 11+13+6=30) και το άθροισμα διαιρείται με το 3, δηλαδή 30/3=10. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 200, οπότε 10×200=2000 μόρια.

Έτσι, ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά 2000 μόρια από τις αθλητικές δοκιμασίες του.

Διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025, οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καθώς η αίτηση ήταν δεσμευτική.

Οι απόφοιτοι που διεκδικούν εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. μέσω του 10% των θέσεων εισακτέων , χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας τους εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης στα αγωνίσματα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειο, όπου αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου

γ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας

δ) τις εξής ιατρικές εξετάσεις από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό:

i) βεβαίωση οπτικής οξύτητας

ii) ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση

iii) καρδιογράφημα με γνωμάτευση

Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών, Αστυνομικών, Πυροσβεστικών ή Λιμενικών Σχολών.

Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης στις έδρες των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο δελτίο Τύπου του Υπουργείου.