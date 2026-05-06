Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του Masters Ρώμης, αντιμετωπίζοντας τον Τόμας Μάχατς σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 15:30–16:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6, ενώ πριν από το δικό τους παιχνίδι θα διεξαχθούν οι αγώνες Ρούζιτς – Αντρέεβα και Μπουρουτσάγκα – Μπελούτσι.

Οι δύο τενίστες έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωποι δύο φορές στο παρελθόν, με το μεταξύ τους σκορ να βρίσκεται στο 1-1. Στο φετινό Australian Open, ο Μάχατς είχε επικρατήσει με 3-1 σετ, ενώ ο Τσιτσιπάς είχε πάρει τη νίκη το 2023 στη Βιέννη.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο.7 του ταμπλό.