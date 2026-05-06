Γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα, ο ιός δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές μεταδόσεις. Με απλά λόγια, δεν συνιστά απειλή για επιδημία – πόσω μάλλον για πανδημία.

«Οι μεταδόσεις στον άνθρωπο προέρχονται κυρίως από μολυσμένα τρωκτικά. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια – και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν υπάρχει βάσιμος κίνδυνος ευρείας διασποράς» επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Παρασκευής.

Σπεύδει ωστόσο να προσθέσει μια κρίσιμη υποσημείωση: «Μπορεί να προκαλέσει βαριά νόσο και θάνατο. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ειδική θεραπεία – μόνο υποστηρικτική αντιμετώπιση».

Εν τω μεταξύ, παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών διεθνώς, σενάρια περί νέας, πιο επικίνδυνης μετάλλαξης εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς επιστημονικό έρεισμα. Ο κ. Παρασκευής, ερωτώμενος σχετικά, είναι κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να υποστηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο».

Και εξηγεί γιατί: «Οταν ο άνθρωπος δεν αποτελεί βασικό ξενιστή για έναν ιό, δεν μπορεί να αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά απλώς επειδή μεταδόθηκε σε λίγα άτομα. Θα έπρεπε να προηγηθεί εκτεταμένη διασπορά και προσαρμογή στον ανθρώπινο οργανισμό – κάτι που δεν συμβαίνει εδώ».

Οι επισημάνσεις αυτές δεν αναιρούν την εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» ενδέχεται να καταγράφεται μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, που σχετίζεται με το στέλεχος Andes virus – το μοναδικό που έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, αν και περιορισμένη.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο στέλεχος ενδημεί στην Αργεντινή – χώρα που φέρεται να είχε επισκεφθεί το ζευγάρι των Ολλανδών πριν από το ταξίδι – ενισχύει αυτό το σενάριο, όπως και το γεγονός ότι τα συμπτώματα εμφανίστηκαν στην αρχή της κρουαζιέρας.

«Αν συνυπολογίσει κανείς και τη συνολική επιδημιολογική εικόνα στο κρουαζιερόπλοιο, τότε η πιθανότητα αυτή φαίνεται ως η πιο πιθανή. Αναφορικά με τα υπόλοιπα περιστατικά, δεν υπάρχουν ακόμη σαφή δεδομένα, όπως αν προηγήθηκε στενή επαφή» σημειώνει ο ίδιος. «Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι συνθήκες σε ένα κρουαζιερόπλοιο μπορούν να ευνοήσουν ακόμη και σπάνιες μεταδόσεις».

Και καταλήγει με νόημα: «Αυτό σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ακόμη κι να αποδειχθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο στέλεχος, που είναι και το πιο πιθανό, διότι μεταδίδεται δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο».