Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι μπορεί να ζήσει με τη διαφωνία που προέκυψε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η διμερής σχέση δεν έχει πληγεί και ότι θα συνεχίσει να εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη του.

«Θα συνεχίσω να προσπαθώ για μια καλή διατλαντική σχέση με τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν έχουμε διαφορετικές απόψεις για ορισμένα ζητήματα, όπως το Ιράν. Θα συνεχίσω να εκφράζω και τη γνώμη μου στον Ντόναλντ Τραμπ. Η σχέση δεν έχει πληγεί, απλώς υπήρξε μια διαφωνία. Θα το συζητήσω μαζί του, μιλάμε τακτικά στο τηλέφωνο», ανέφερε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στο ZDF, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους στην ηγεσία της χώρας του. Πρόσθεσε ακόμη ότι «μια καλή εταιρική σχέση πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει και τη διαφορετική άποψη».

Ενίσχυση της Bundeswehr και ηγετικός ρόλος στο ΝΑΤΟ

Ο κ. Μερτς επανέλαβε την πρόθεσή του να καταστήσει την Bundeswehr τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. «Είμαστε καθ’ οδόν για να το πετύχουμε. Αναλαμβάνουμε ηγετική ευθύνη εντός του ΝΑΤΟ», τόνισε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ταχύτητα με την οποία οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις καλύπτουν το χαμένο έδαφος μέσω της αύξησης των αμυντικών δαπανών.

«Χάνουμε όλο και περισσότερο την αξιοπιστία μας»

Αναφερόμενος στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και στη χαμηλή αποδοχή της κυβέρνησής του έναν χρόνο μετά τον σχηματισμό της, ο καγκελάριος παραδέχθηκε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός «χάνει όλο και περισσότερο την αξιοπιστία του». «Δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την προσδοκία, ακόμη και σε αυτήν που θέσαμε για τον εαυτό μας», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη βελτίωσης στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, αναγνώρισε προβλήματα στη συνεννόηση μεταξύ των εταίρων, υπογραμμίζοντας ότι οι συμβιβασμοί «δεν πρέπει να φτάσουν τόσο μακριά ώστε το CDU να εξαφανιστεί». Ωστόσο, σημείωσε ότι επικρατεί «καλό εργασιακό κλίμα στο υπουργικό συμβούλιο».

Στόχος η ανάκτηση της πλειοψηφίας

Τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση το CDU και το SPD και απαρτίζουν τον μεγάλο συνασπισμό:«πρέπει να στοχεύουν στην ανάκτηση της πλειοψηφίας», δήλωσε ο κ. Μερτς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ενδιαφέρεται να επιδιώξει άλλες πλειοψηφίες στην Ομοσπονδιακή Βουλή. «Θέλω να πετύχω με αυτήν την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να έχει το SPD «λευκή επιταγή» για να προωθεί ό,τι θέλει. «Αυτό δεν γίνεται», τόνισε, απορρίπτοντας επίσης και την ιδέα μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία, όπως είπε, «θα έφερνε βαθύ διχασμό, όχι μόνο στο κοινοβούλιο, αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της».

«Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τα οικονομικά»

Για την οικονομική κατάσταση, ο Καγκελάριος επισήμανε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που είχαν παραμεληθεί εδώ και δέκα χρόνια. «Αυτό που έχει παραμεληθεί εδώ και δέκα χρόνια δεν μπορεί να διορθωθεί σε δέκα ημέρες. Δεν είμαστε ένα ταχύπλοο που μπορείς απλώς να γυρίσεις και να αλλάξεις κατεύθυνση. Αντίθετα, είμαστε ένα μεγάλο, βαρύ καράβι», είπε χαρακτηριστικά.

Εν κατακλείδι, ο κ. Μερτς υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το έργο της, αλλά βρίσκεται στον σωστό δρόμο. «Έχουμε πετύχει πολλές φορές περισσότερα από ό,τι η προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού σε 3,5 χρόνια», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «επιτυχίες» στην εσωτερική ασφάλεια, τη μετανάστευση και το βασικό εισόδημα.