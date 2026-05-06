Μια πρώτη γεύση από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα για την Eurovision με το τραγούδι «Ferto» δόθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Η σκηνική παρουσίαση φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Το απόσπασμα αποκαλύπτει το εντυπωσιακό σκηνικό σύμπαν του «Ferto», όπως διαμορφώνεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη. Το κοινό παίρνει μια πρώτη γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Στο βίντεο, διάρκειας μισού λεπτού, ξεχωρίζει ο συνδυασμός των visuals με ρεαλιστικά props, τα οποία ενισχύουν τη σκηνική αφήγηση του Ακύλα. Η αισθητική παραπέμπει σε video game, δημιουργώντας μια σύγχρονη και δυναμική εικόνα επί σκηνής.

Η παρουσίαση του «Ferto» ισορροπεί ανάμεσα στο ανατρεπτικό και το συγκινησιακό στοιχείο, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία. Η σκηνοθετική ματιά του Ευαγγελινού δίνει έμφαση στη δραματουργία και στην ένταση του performance.

Το βίντεο αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική ματιά στη φετινή ελληνική συμμετοχή και σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τη live εμφάνιση του «Ferto». Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.