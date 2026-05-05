Η βραδιά του Met Gala 2026 στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε, όπως κάθε χρόνο, το κορυφαίο γεγονός της μόδας, συγκεντρώνοντας πλήθος αστέρων που εντυπωσίασαν με τις δημιουργίες τους. Το φετινό θέμα, costume art, προσκάλεσε τους καλεσμένους να πειραματιστούν με πολυτελή και ευφάνταστα ενδύματα, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης σε σκηνή υψηλής αισθητικής.

Η ετήσια εκδήλωση αποτελεί φιλανθρωπικό δείπνο για το Costume Institute του μουσείου και δίνει την ευκαιρία σε σχεδιαστές και διασημότητες να παρουσιάσουν εντυπωσιακά θεάματα μόδας. Την έναρξη της βραδιάς έκανε ο βραβευμένος τραγουδιστής του Broadway, Joshua Henry, ερμηνεύοντας το τραγούδι “I Wanna Dance With Somebody” στα σκαλιά του Met, που είχαν μεταμορφωθεί σε έναν καταπράσινο κήπο.

Φέτος, τη λαμπερή λίστα συνδιοργάνωσης συμπλήρωσαν η τραγουδίστρια Beyoncé, η ηθοποιός Nicole Kidman, η τενίστρια Venus Williams και η παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Anna Wintour. Στην παρέλαση των διάσημων ονομάτων ξεχώρισαν οι Naomi Osaka, Angela Bassett, Madonna και Sabrina Carpenter, ενώ οι Bad Bunny, Heidi Klum και Katy Perry εμφανίστηκαν σχεδόν αγνώριστοι, τιμώντας το πνεύμα του «κουστουμιού».

Ακολουθούν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές και συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Beyoncé με την οικογένειά της στο επίκεντρο

Η Beyoncé έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala έπειτα από δέκα χρόνια, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του Γάλλου σχεδιαστή Olivier Rousteing. Το φόρεμα, διακοσμημένο με σχέδιο σκελετού και συνοδευόμενο από τεράστια φτερωτή κάπα, ακολούθησε πιστά το φετινό θέμα.

Μιλώντας στο BBC, η σταρ δήλωσε: “It feels great to be here with my daughter and husband”. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, ράπερ Jay-Z, και η κόρη τους Blue Ivy, η οποία, στα 14 της χρόνια, ήταν από τις νεότερες καλεσμένες της βραδιάς.

Rihanna και A$AP Rocky – πάντα οι τελευταίοι, πάντα οι πιο εντυπωσιακοί

Όπως έχει πλέον γίνει παράδοση, η Rihanna και ο A$AP Rocky έφτασαν τελευταίοι στο κόκκινο χαλί, τραβώντας όλα τα βλέμματα. Η Rihanna φόρεσε μια δημιουργία Maison Margiela από τον Glenn Martens, στολισμένη με χιλιάδες πολύτιμες πέτρες, ενώ ο A$AP Rocky εμφανίστηκε με ροζ παλτό Chanel και μαύρα σατέν πέτα.

Η φτερωτή δημιουργία της Anna Wintour

Η Anna Wintour, παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, επέλεξε μια custom δημιουργία Chanel με φτερά. Ήταν το πρώτο της Gala μετά την αποχώρησή της από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue, ενώ έχει συνδιοργανώσει την εκδήλωση σχεδόν κάθε χρόνο από το 1995.

Nicole Kidman, λαμπερή στο κόκκινο

Η ηθοποιός και συνδιοργανώτρια Nicole Kidman εμφανίστηκε με κόκκινο, μακρυμάνικο φόρεμα Chanel, διακοσμημένο με χάντρες, συνοδευόμενη από την κόρη της, Sunday Rose.

Η λάμψη της Venus Williams

Η Αμερικανίδα τενίστρια και συνδιοργανώτρια Venus Williams εντυπωσίασε με μαύρη λαμπερή τουαλέτα και ασημένιο περιδέραιο στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Όπως είπε στο BBC, “I’m dancing inside”, εκφράζοντας τη χαρά της για τη συμμετοχή της.

Serena Williams σε ασημί Marc Jacobs

Η Serena Williams επέλεξε μια ασημένια δημιουργία του Marc Jacobs, εμπνευσμένη από την κλασική τέχνη του μουσείου.

Lauren Sánchez Bezos και το φόρεμα «Madame X»

Η Lauren Sánchez Bezos, επίτιμη πρόεδρος της φετινής εκδήλωσης και σύζυγος του ιδρυτή της Amazon Jeff Bezos, φόρεσε μια δημιουργία Schiaparelli εμπνευσμένη από τον πίνακα “Madame X” του John Singer Sargent.

Joshua Henry – θεατρική έναρξη

Ο σταρ του Broadway Joshua Henry άνοιξε τη βραδιά με μια εντυπωσιακή ερμηνεία του τραγουδιού “I Wanna Dance With Somebody”, συνοδευόμενος από χορευτές και ορχήστρα στα σκαλιά του Met.

Colman Domingo – κοστούμι με χαρακτήρα

Ο Colman Domingo επέλεξε ένα ιδιαίτερο κοστούμι με θεατρικά στοιχεία, συνδυάζοντας τολμηρή αισθητική και κομψότητα.

Heidi Klum ως μαρμάρινο άγαλμα

Η Heidi Klum, γνωστή για τις θεαματικές μεταμφιέσεις της, εμφανίστηκε ως ένα από τα «μαρμάρινα αγάλματα» του μουσείου, εντυπωσιάζοντας με τη δημιουργικότητά της.

Bad Bunny – αγνώριστος αλλά κομψός

Ο τραγουδιστής Bad Bunny μεταμορφώθηκε με μακιγιάζ που τον έκανε να μοιάζει με ηλικιωμένο άνδρα, χωρίς να χάνει όμως την κομψότητά του.

Angela Bassett – ροζ κομψότητα

Η Angela Bassett φόρεσε μια ροζ τουαλέτα του Prabal Gurung, εμπνευσμένη από τον πίνακα “Girl in a Pink Dress” της Laura Wheeler Waring. Όπως δήλωσε στο BBC, η μόδα είναι ουσιαστικό στοιχείο για να «μπεις στον ρόλο».

Emma Chamberlain – φόρεμα σαν πίνακας

Η influencer Emma Chamberlain επέλεξε ένα πολύχρωμο φόρεμα Mugler του Miguel Castro Freitas, που θύμιζε έργο ζωγραφικής.

Katy Perry – η αντανάκλαση της τέχνης

Η Katy Perry εμφανίστηκε με καθρέφτη-μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπό της, δημιουργώντας μια μυστηριώδη αλλά εντυπωσιακή εικόνα.