Παράσυρση 4χρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (6/5) στο λιμάνι του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί που κινούνταν πεζό. Από το περιστατικό το ανήλικο τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 4χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού για παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία και παραμένει σταθερή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Αργοστολίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης. Ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.