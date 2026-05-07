Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος.

Την ίδια ώρα, συγκινεί η ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, με την οποία καλεί συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετήσουν φορώντας άσπρα ρούχα κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων. Στόχος των αρχών είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν από τον φερόμενο ως δράστη.

Ο δράστης και οι κατηγορίες

Ο 54χρονος κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των κινήτρων του εγκλήματος.

Η Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 54χρονου, που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός.

Η 56χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία βρισκόταν παρούσα τη στιγμή της επίθεσης.

Το υπόβαθρο της τραγωδίας

Σύμφωνα με την προανάκριση, το στυγερό έγκλημα φαίνεται να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης. Ο 54χρονος φέρεται να είχε «προαναγγείλει» την πράξη του, θεωρώντας τον 21χρονο υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειάς του.

Μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη, με εκατέρωθεν μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν το μοιραίο περιστατικό που συγκλονίζει την Κρήτη.

Το Cretalive.gr αποκάλυψε χθες ότι ο 54χρονος αφού άδειασε όλο το περίστροφο, πυροβολώντας έξι φορές τον Νικήστρατο, πλησίασε και κλώτσησε με μανία το παλικάρι που κείτονταν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Είναι σκληρές εικόνες που καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας αλλά επιβεβαιώνονται και από την αποκαλυπτική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει: «Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει την σκανδάλη και το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες για να ρίξει. Μετά και αφού ο νεαρός βρισκόταν στο οδόστρωμα τραυματισμένος, το άτομο αυτό πήγε από πάνω του και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό απ’ όσο θυμάμαι. Φάνηκαν στα μάτια μου ως χτυπήματα απαξίωσης, σύμφωνα με την όλη στάση και βλέμμα που είχε ο δράστης. Αφού έγιναν αυτά ο άνθρωπος τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του αλλά δεν πρόλαβα να δω παραπάνω καθώς η κοπέλα που είχα στο αυτοκίνητο βρισκόταν σε σοκ και προσπαθούσα να την ηρεμήσω».