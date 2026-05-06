Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι στιγμές που ακολούθησαν το τροχαίο ατύχημα στη Σαλαμίνα, στο οποίο ενεπλάκη περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι ένα 12χρονο κορίτσι, όταν φέρεται να βγήκε στον δρόμο από το προαύλιο σχολείου όπου έπαιζε.

Μάρτυρας ανέφερε: «Είδα το περιπολικό έξω από το σπίτι και πήρα τηλέφωνο τον άνδρα μου και μου είπε ότι ένα περιπολικό πάτησε ένα παιδάκι. Άκουσε το ‘μπαμ’ και τα παιδάκια να κλαίνε».

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, «Ήταν μαζί με την κόρη μου, έπαιζαν βόλεϊ στο προαύλιο του σχολείου. Μπήκαν στο δημοτικό κάποια άλλα παιδιά, τις τρόμαξαν και τα κορίτσια έτρεξαν να βγουν έξω. Από ό,τι ξέρω δεν πήγε από τη διάβαση το παιδί αλλά πετάχτηκε στον δρόμο. Ξέρουμε ότι είναι καλά στην υγεία της, χτύπησε στο πόδι».

Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Διακομίστηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου οι γιατροί της τοποθέτησαν λάμες στο πόδι.

Σύλληψη και ΕΔΕ για τον Αστυνομικό

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι συνθήκες του τροχαίου. Ο εμπλεκόμενος αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η κατάσταση της υγείας της 12χρονης δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.