Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι αξιοποιεί πλέον εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για την άμυνα, επιβεβαιώνοντας φαινομενικά τις προειδοποιήσεις ερευνητών που εδώ και χρόνια μιλούσαν για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.

Ο Επικεφαλής Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου, Emil Michael, γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανάρτηση στο X στις 4 Μαΐου, ημερομηνία που συμπίπτει με την Εθνική Ημέρα του “Star Wars”. «Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιό μας…», ανέφερε στην ανάρτηση, συνοδεύοντάς την με φωτογραφία όπου φαίνεται ένα όπλο να εκτοξεύει δέσμη λέιζερ, ενώ ένας στρατιώτης προστατεύει το κεφάλι του.

Τα συγκεκριμένα όπλα, γνωστά ως DEW (Directed Energy Weapons), χρησιμοποιούν εστιασμένες ακτίνες για να εξουδετερώνουν ηλεκτρονικά συστήματα, όπως drones, και να ακινητοποιούν ή ακόμη και να σκοτώνουν εχθρικούς στρατιώτες, σύμφωνα με τη New York Post. Η ανάρτηση στο X περιέγραφε τις δέσμες αυτές ως «συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια».

Με τη δημοσιοποίηση αυτή, το Υπουργείο Πολέμου φάνηκε να επιβεβαιώνει πολυετείς φήμες περί ανάπτυξης οπλικών συστημάτων που θυμίζουν επιστημονική φαντασία. Ανάμεσα σε όσους είχαν εκφράσει ανησυχίες ξεχώριζε η εκλιπούσα επιστήμονας Amy Eskridge, 34 ετών, η οποία είχε ασχοληθεί με την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή.

Η υπόθεση της Amy Eskridge

Η Eskridge, που σύμφωνα με τη Daily Mail πέθανε το 2022 από αυτοτραυματισμό με όπλο, είχε ισχυριστεί πως δέχθηκε επίθεση με DEW μέσα στο σπίτι της στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, λίγο πριν τον θάνατό της. Την εκδοχή αυτή υποστήριξε ο συνταξιούχος Βρετανός αξιωματικός πληροφοριών Franc Milburn, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την υπόθεση παρενόχλησης που δεχόταν.

Ο Milburn ισχυρίστηκε ότι η Eskridge στοχοποιήθηκε από «όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας» που προκάλεσε εγκαύματα με μικροκύματα. Παρουσίασε μάλιστα φωτογραφίες με φουσκάλες και δερματικές αλλοιώσεις που φέρεται να υπέστη η ερευνήτρια. Σε μήνυμά της, η Eskridge φέρεται να είχε αναφέρει: «Ο πρώην άνθρωπος της CIA για τα όπλα στην ομάδα μου είδε τα χέρια μου όταν κάηκαν πολύ άσχημα πριν από μερικούς μήνες».

Ο Milburn, ο οποίος υπέβαλε τα ευρήματά του στο Κογκρέσο το 2023, υποστήριξε ότι η Eskridge δεν αυτοκτόνησε, αλλά δολοφονήθηκε από «ιδιωτική αεροδιαστημική εταιρεία» που επιδίωκε να τη σταματήσει από την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας. Κατά την κατάθεσή του, η Eskridge είχε αναφέρει πως πράκτορας της εταιρείας χρησιμοποίησε «εκπομπό ραδιοσυχνοτήτων k-band που λειτουργούσε με πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου συνδεδεμένες σε σειρά μέσα από ένα SUV».

Η ζώνη K (K-band) αφορά συγκεκριμένο φάσμα ραδιοκυμάτων που μπορούν να μετατραπούν σε κατευθυνόμενες ακτίνες. Αν και οι ισχυρισμοί για επίθεση με DEW δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο στρατός χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία σε δοκιμές ακτίνων λέιζερ.

Η έρευνα του Πενταγώνου και οι χρηματοδοτήσεις

Το Πεντάγωνο έχει εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα των ενεργειακών όπλων, ζητώντας κονδύλι 789,7 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος DEW στο οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου. Μεγάλο μέρος της έρευνας αυτής ανατίθεται σε εξωτερικές εταιρείες, όπως η AeroVironment, που έχει δεσμούς με την εθνική ασφάλεια και φέρεται να συνέβαλε στην ανάπτυξη του όπλου Locust X3.

Directed energy weapons are a fine addition to our arsenal… 🇺🇸 pic.twitter.com/65rZ2HCVto — Department of War CTO (@DoWCTO) May 4, 2026

Το Locust X3, σύμφωνα με τη Daily Mail, είναι ικανό να εκτοξεύει δέσμες με την ταχύτητα του φωτός, ακινητοποιώντας εναέρια drones. Η Eskridge συγκαταλέγεται μεταξύ 11 Αμερικανών επιστημόνων και ερευνητών που είτε πέθαναν είτε εξαφανίστηκαν μετά από μελέτες σχετικές με τα Μη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAPs) και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Πολιτικές διαστάσεις και έρευνα του Κογκρέσου

Οι μυστηριώδεις αυτοί θάνατοι και εξαφανίσεις χαρακτηρίστηκαν ζήτημα επείγουσας εθνικής σημασίας από μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής Eric Burlison (Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι) δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις «υπερβολικά συμπτωματικές» υποθέσεις, έναν χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσει ότι διέταξε έρευνα.

Επίσης, ο Burlison υποστήριξε ότι η τύχη των ερευνητών συνδέεται «ασφαλώς» με την πρόσβασή τους σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής, άμυνας και UFO, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής κακόβουλων οντοτήτων από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν.