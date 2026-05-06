Η απόλυτη ευκαιρία για κάθε φίλο του ποδοσφαίρου φαίνεται πως έγινε πραγματικότητα, καθώς η Fox Sports προσφέρει μια μοναδική θέση εργασίας που συνδυάζει… θέαμα και υψηλή αμοιβή.

Συγκεκριμένα, όποιος επιλεγεί θα χρειαστεί να παρακολουθήσει συνολικά 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα σε 39 ημέρες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 50.000 δολάρια. Η θέση φέρει τον τίτλο «Chief World Cup Watcher» και απευθύνεται σε φανατικούς που μπορούν να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Ο τυχερός υποψήφιος θα ζήσει την εμπειρία από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην καρδιά της Times Square, στη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθεί τα παιχνίδια μπροστά στο κοινό.

📺🚨 𝗡𝗘𝗪: Fox Sports will pay $50,000 to a die-hard football fan willing to watch every single World Cup match. • They have started a campaign to hire a ‘Chief World Cup Watcher,’ tasked with watching all 104 matches across the 39-day tournament • They will get a personal… pic.twitter.com/0dTNz1MtZf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 6, 2026

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι περαστικοί θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ζωντανά τις αντιδράσεις του, από την ένταση και την αγωνία μέχρι τον ενθουσιασμό κάθε στιγμής, μετατρέποντάς τον ουσιαστικά σε κομμάτι του ίδιου του θεάματος.

Η ιδέα μοιάζει σχεδόν ιδανική: να απολαμβάνεις συνεχόμενα ποδόσφαιρο και να πληρώνεσαι γι’ αυτό. Για πολλούς, δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο «ονειρική» δουλειά.