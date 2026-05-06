Δεν τα κατάφερε τελικά η σκυλίτσα από τη Σάμο, η υπόθεση της οποίας είχε προκαλέσει σοκ μετά τις αποκαλύψεις των «ΝΕΩΝ Σαββατοκύριακο» για άγριο βασανισμό, βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μαρτυρίες που περιέγραφαν μια αδιανόητη αδιαφορία μπροστά σε ένα ζώο που αργοπέθαινε.

Χαρακτηριστική ήταν η φράση που, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση, φέρεται να ειπώθηκε όταν γείτονας εντόπισε το ζώο σε τραγική κατάσταση: «Άστο να ψοφήσει».

Η περίπου 12 ετών σκυλίτσα είχε βρεθεί αιμόφυρτη έξω από την οικία της φερόμενης ιδιοκτήτριάς της στους Σπαθαραίους Σάμου, φέροντας βαριά τραύματα στο κεφάλι, κάταγμα γνάθου, απώλεια οφθαλμού και σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις.

Η διακομιδή στο εξειδικευμένο νοσοκομείο

Το ζώο μεταφέρθηκε αρχικά από πολίτες και μέλη του φιλοζωικού σωματείου σε κτηνίατρο της Σάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε επειγόντως από την Αργυρώ Σαράντου στην Αθήνα και έπειτα στο εξειδικευμένο νοσοκομείο ζώων Pink Paws Vet Clinic στη Χαλκίδα, λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», περισσότεροι από πέντε κτηνίατροι συμμετείχαν στη νοσηλεία και στην προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, η σκυλίτσα κατέληξε τελικά στην αγκαλιά της νοσηλεύτριας της κλινικής, Ελένης.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι γιατροί χαρακτηρίζεται από ανθρώπους της κλινικής ως ακραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες που διαχειρίζονται καθημερινά βαριά περιστατικά κακοποίησης.

«Ένα από τα πιο βίαια περιστατικά που έχουμε δει»

Η κτηνίατρος Νεφέλη Σίνου δηλώνει στα «ΝΕΑ» εμφανώς συγκλονισμένη:

«Η κρεατινική κινάση (CPK) του ζώου έφτασε τις 14.000 μονάδες. Αυτό πρακτικά σημαίνει εκτεταμένη καταστροφή μυϊκού ιστού. Με απλά λόγια, το ζώο πέθανε κυριολεκτικά από το ξύλο».

Η ίδια κάνει λόγο για «ένα από τα πιο βίαια περιστατικά κακοποίησης» που έχει διαχειριστεί, σημειώνοντας ότι η σκυλίτσα παρουσίαζε εικόνα γενικευμένης κατάρρευσης οργανισμού, συμβατή με βαριά συστηματική κακοποίηση.

Στην ιατρική γνωμάτευση της κλινικής αναφέρεται ότι το ζώο έφερε μετατόπιση λεκάνης και οπίσθιου άκρου, ενώ βρισκόταν σε «ημιθανατώδη κατάσταση συμβατή με ουραιμικό κώμα». Οι γιατροί χαρακτήριζαν εξαρχής την πρόγνωση «ιδιαίτερα δυσμενή».

Ανακρίσεις και αντιφάσεις

Χθες πραγματοποιήθηκαν ανακρίσεις και κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις μαρτύρων, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προέκυψαν αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση, γεγονός που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο σε φιλοζωικούς κύκλους όσο και σε πολίτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο τον βασανισμό ενός ζώου.

Αφορά το αν μια υπόθεση με τόσο βαριά κτηνιατρικά ευρήματα, τόσες μαρτυρίες και έναν θάνατο που – όπως λένε οι ίδιοι οι γιατροί – επήλθε «κυριολεκτικά από το ξύλο», θα οδηγηθεί μέχρι τέλους και θα αποδοθούν ευθύνες.