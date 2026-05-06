Ζυμώσεις της τελευταίας στιγμής εξελίσσονται στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο για την αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως οι Κωστής Χατζηδάκης, Θανάσης Νέζης, Μιχάλης Μπεκίρης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, γίνονται προσπάθειες συντονισμού ώστε στην (εσωκομματική) «χορογραφία» της Πέμπτης να μην καταγραφούν αρρυθμίες εκτός διαχειρίσιμων ορίων.

Κι ενώ βασικό ζητούμενο του Μαξίμου είναι να σπάσει ο κύκλος προβληματισμού μεταξύ κυβέρνησης και ΚΟ ή, το λιγότερο, να εκτονωθεί σημαντικά η ένταση (εξού και τα πρόσφατα τετ α τετ του Πρωθυπουργού με βουλευτές οι οποίοι τελευταία άσκησαν κριτική δημόσια), προεξοφλείται ότι στο ραντεβού Μητσοτάκη – βουλευτών θα καταγραφούν τα πάντα: αιχμηρές τοποθετήσεις για το επιτελικό κράτος και ακόμα περισσότερες για «εξαφανισμένους» υπουργούς, απορίες σχετικά με το εκλογικό αφήγημα, προτάσεις για ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών, κριτική για κεντρικούς χειρισμούς σε βαριές υποθέσεις, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.

Κυρίαρχη εκτίμηση όμως και εντός της ΚΟ είναι ότι στην αυριανή ανταλλαγή «μηνυμάτων» ανάμεσα σε Μαξίμου και βουλευτές δεν θα υπάρξουν ακρότητες. Το επικρατέστερο είναι, σύμφωνα με όσα λέγονται παρασκηνιακά, να υπάρξουν χτυπήματα μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ευκαιρία για «σφυγμομέτρηση» μεταξύ γαλάζιων του ίδιου ή διαφορετικού εσωκομματικού κλίματος υπήρξε και χθες με αφορμή την παρουσία της ΚΟ στην Ολομέλεια της Βουλής για την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Φεύγοντας από τη Βουλή το μεσημέρι οι νεοδημοκράτες είχαν εικόνα για περίπου 30 παρεμβάσεις στην αυριανή συνεδρίαση, ενώ αργότερα το απόγευμα ο αριθμός είχε ανέβει στις 40. Επισήμως η θεματική της συνεδρίασης είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Και μέσω αυτής της ατζέντας, αρκετοί θα επιδιώξουν να μεταφέρουν ενστάσεις και αντιθέσεις – για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, το μεικτό εκλογικό σύστημα λίστας και σταυρού, τις θητείες κ.ο.κ.

Την αρχή θα κάνει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, από τον οποίο ζητήθηκε να τοποθετηθεί αναλυτικά ως ο εισηγητής της ΝΔ στη συνταγματική αναθεώρηση, μετά τις παρεμβάσεις του γραμματέα της ΚΟ και του Πρωθυπουργού. Κατά πληροφορίες, αναμένεται μια – το λιγότερο – τετράωρη «χορογραφία», δεδομένου του πεντάλεπτου σε κάθε βουλευτή που θα ζητήσει τον λόγο, όπως οι πέντε που με επιστολή μέσω των «ΝΕΩΝ» άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος (Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης), οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Δημήτρης Καιρίδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Νότης Μηταράκης κ.ά. Εγκυρες πληροφορίες λένε ωστόσο ότι ορισμένοι εκ των «διαφωνούντων» θα επιλέξουν τη σιωπή την Πέμπτη και θα κρατήσουν τις παρεμβάσεις τους για το συνέδριο της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα.

Τα σινιάλα προς την ΚΟ συνεχίστηκαν και χθες. Στη λογική «ναι» στον διάλογο «αλλά να μην πυροβολούμε τα πόδια μας» κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ερωτηθείς αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε βουλευτές που διαφοροποιούνται, χάραξε μία τέτοια. «Οταν εκφράζονται απόψεις οι οποίες αμφισβητούν τον πυρήνα της πολιτικής που, πρώτοι απ’ όλους, οι βουλευτές με την ψήφο τους στα νομοσχέδια έχουν υπηρετήσει και έχει ψηλώσει τη χώρα», είπε (Open). Ο Χαρακόπουλος σημείωσε την επιδίωξη και την αντοχή της ΝΔ στον διάλογο, και όσον αφορά το επιτελικό κράτος αφενός μίλησε (Alpha 9,89) για «κερδισμένες καθημερινές μάχες», αφετέρου επεφύλασσε υπονοούμενο – στήριξη σε συναδέλφους του ότι «οι εξωκοινοβουλευτικοί οφείλουν να ακούνε περισσότερο τους εκλεγμένους εκπροσώπους».

Απαντήσεις αναμένονται και από τον Μητσοτάκη, που δεν έχει περιθώρια να προσπεράσει το αίσθημα απαξίωσης που λένε ότι νιώθουν ορισμένοι βουλευτές και αναμένεται να στηρίξει τον «κομβικό ρόλο» τους. Ουδείς περιμένει ωστόσο ότι ο ίδιος θα κρεμάσει το μοντέλο διακυβέρνησης ή συνεργάτες του, αλλά θα ζητήσει προτάσεις για ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Ο Χατζηδάκης, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες προσπάθησε να δείξει ότι κατανοεί τις αγωνίες της ΚΟ συναντώντας αρκετούς βουλευτές, φέρνει στο τραπέζι δύο προτάσεις: έναν μηχανισμό ώστε να συζητιούνται όλες οι τροπολογίες (όχι οικονομικού περιεχομένου) για να μην απορρίπτονται απλώς από τον εκάστοτε υπουργό, και ενίσχυση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του προϋπολογισμού.

Σενάρια

Μεταξύ άλλων μένει να φανούν οι ακριβείς πρωθυπουργικές διατυπώσεις για τον εκλογικό χρόνο, με τα σενάρια περί επίσπευσής του να επανέρχονται στους νεοδημοκρατικούς διαδρόμους. Στον Μητσοτάκη φτάνουν όσα συζητούν κατ’ ιδίαν οι βουλευτές του: οι εκτιμήσεις πολλών είναι ότι το σενάριο μιας φθινοπωρινής κάλπης (μετά τη ΔΕΘ) «δεν είναι καμένο».

Πράγματι εξελίσσονται παρασκηνιακά διάφορες διαδικασίες, όπως η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, τα οποία είναι ήδη, κατά πληροφορίες, σε προχωρημένο στάδιο. Η κυβερνητική έδρα δεν θέλει αποπροσανατολισμό της κυβερνητικής μηχανής και επιμένει στις διακηρύξεις για εξάντληση της τετραετίας – τρεις φορές χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στον ορίζοντα του 2027. Ακόμα κι αν οι εκλογές απέχουν όντως έναν χρόνο (το πολύ), ο Μητσοτάκης θέλει το συνεδριακό τριήμερο (15-17 Μαΐου) να λειτουργήσει ως προεκλογικό εφαλτήριο.

Θα προηγηθεί το Σάββατο, 9 Μαΐου, το μεγαλύτερο (υπό την έννοια της κινητοποίησης του γαλάζιου μηχανισμού) και τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη με ατζέντα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ενέργειας – αναμένονται τοποθετήσεις των Γιώργου Γεραπετρίτη, Νίκου Δένδια, Σταύρου Παπασταύρου.