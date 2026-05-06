Στον καναπέ του «Buongiorno» κάθισε το πρωί της Τετάρτης η Ντόρα Μπακογιάννη. Η γνωστή πολιτικός, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, μίλησε για τη ζωή της, την οικογένειά της, τη μητρότητα και φυσικά την πολιτική.

Η οικογένεια και η μητρότητα

«Όταν έχεις παιδιά είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται, αλλά τα δύο σου παιδιά είναι το άπαν σου. (…) Είναι η απόλυτη προτεραιότητά σου».

«Έλειπα πολύ. Προσπαθούσα πάντοτε να βρω μία δικαιολογία, όπως όλες οι εργαζόμενες μανάδες, ότι είναι ποιοτικός ο χρόνος που περνάω μαζί τους και όχι ποσοτικός. Όλες αυτές οι εργαζόμενες μαμάδες με τις γνωστές τύψεις. Τελικώς, εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να είμαστε και μανάδες, μπορούμε να είμαστε και σύντροφοι, μπορούμε να είμαστε και γυναίκες καριέρας. Τα καταφέρνουμε», σημειώνει.

Πώς αντιμετωπίζει τον ρόλο της ως γιαγιά με 13 εγγόνια;

«Τα κακομαθαίνω τρομερά. Δηλαδή σε σχέση με τα δικά μου παιδιά, τα κακομαθαίνω. Στα δικά μου παιδιά ήμουν αυστηρή. (…) Αν σήμερα, ως γιαγιά, μπορώ να δώσω μία συμβουλή, είναι αυτή η συμβουλή της μάνας μου: μην ντραπείτε να αγαπήσετε τα παιδιά σας πολύ, μην ντρέπεστε να το δείχνετε, μην ντρέπεστε να το εκφράζετε και δεν παθαίνει κανένας τίποτα».

Για τη μητρότητα αναφέρει:

«Η μητρότητα είναι ευλογία. Το να είσαι μητέρα είναι ίσως η μεγαλύτερη ευλογία την οποία μπορεί να έχεις. Εγώ, αν έχω μετανιώσει κάτι στη ζωή μου, είναι ότι δεν έκανα άλλα δύο παιδιά. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει, ο Θεός γελάει».

Για τον έρωτα:

«Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός σε αυτήν τη ζωή να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη, δεν υπάρχει αμφιβολία, και ερωτεύτηκα τρελά και τον Ισίδωρο, το οποίο σημαίνει ότι ήμουν πολύ τυχερή. Είναι ωραίο πράγμα ο σύντροφος, μεγάλη υπόθεση. Ο άνθρωπός σου δηλαδή».

Για την πολιτική

«Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις… Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. (…) Εγώ ήμουν μικρή και σε κακή κατάσταση όταν ξεκίνησα και μπήκα στην πολιτική μετά την δολοφονία του Παύλου», αναφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη για την πορεία της στην πολιτική.

«Η τοξικότητα πλέον ορισμένων ανθρώπων με ενοχλεί τόσο πολύ που προτιμώ να τους βγάλω από τη ζωή μου. (…) Θα σου πω ό,τι είπα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Της είπα ότι ένα από τα προνόμια τα οποία αποκτά κανείς με την εμπειρία, είναι να επιλέγει τους συνομιλητές του. Δεν είσαι μία συνομιλητής για μένα. Τελείωσε. Ποτέ. Με βρίζει, με κάνει, με ράνει. Δεν απαντώ ποτέ. Αυτό είναι απόφαση», σημειώνει, προσθέτοντας:

«Προτιμώ να χαμογελάω. Σιχαίνομαι ανθρώπους με μούτρα. Δεν έχω τίποτα χειρότερο».

«Εγώ θα πω την γνώμη μου, τη λέω την γνώμη μου πάντα. Αυτό το έχω κατακτήσει πολιτικά. Και το σέβεται και ο Τύπος πια. Ξέρει πολύ καλά ότι εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω και αυτό που πιστεύω. Και δεν βάζω πια φίλτρα. Τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Λέω πάντα την αλήθεια όπως εγώ την βλέπω», επισημαίνει.

Η ίδια μίλησε για την σχέση της με τον πρωθυπουργό, τις φήμες για τις πρόωρες εκλογές, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, τη Σία Κοσιώνη, αλλά και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε σε μία περιοχή αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε δύο πολέμους, έναν από κάτω μας και έναν από πάνω μας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει αποτελέσματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτήν την στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση πετρελαίου που τουλάχιστον εγώ έχω ζήσει. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτό το οποίο ζούμε είναι ένας εφιάλτης. Για μας που κάνουμε αυτήν τη δουλειά και που ξέρουμε εξωτερική πολιτική, έχουν έρθει πάνω κάτω. Δεν ξέρεις πια τι σου ξημερώνει. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, η Ελλάδα είναι μία νησίδα σιγουριάς και ασφάλειας».

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, και αφού έσβησε κεράκι πάνω σε τούρτα… σοκολατάκι, αναφέρθηκε στη Eurovision και το «FERTO» του Akyla:

«Δεν ξέρω αν θα πάρουμε την πρωτιά, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ενθουσιαστεί με αυτό το παιδί. Ενθουσιάστηκα με τον τρόπο που φέρθηκε στη μάνα του, ενθουσιάστηκα με τη χαρά του, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Του εύχομαι δηλαδή, το εύχομαι για τη δική του χαρά πρωτίστως και μετά για τη δική μας».