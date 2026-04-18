Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στην υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας ότι «είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο». Όπως υπογράμμισε, «νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη».

Η βουλευτής σημείωσε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι «κομματικό στέλεχος πολλά χρόνια», εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι «δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του».

Κλείνοντας, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι «εδώ που βρίσκονται τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και το κόμμα του», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη θεσμικής υπευθυνότητας.

Σε ερώτηση για το αν θα έπρεπε να παραιτηθεί, απάντησε θετικά.