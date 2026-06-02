Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) Αλέξης Τσίπρας έκανε δήλωση με αφορμή τον θάνατο του δημοσιογράφου και πολιτικού.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε, τέλος, τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ο μεγάλος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη την οικογένειά του, αλλά και όλους όσοι τον παρακολουθούσαν και τον εκτιμούσαν για το ήθος, την εργατικότητα και τη συνέπειά του.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη, έναν ευγενή άνθρωπο και έναν έντιμο αγωνιστή, τον Νάσο Αθανασίου.

Ο Νάσος ήταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη. Τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στον στίβο της πολιτικής που κόσμησε με την πολυετή παρουσία του.

Ξεχώριζε πάντα για το ήθος του, τη βαθιά του μόρφωση και την προσήλωσή του στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.