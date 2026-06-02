Ψευδείς και εσφαλμένες χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ιράν και τις ΗΠΑ σταμάτησαν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο TruthSocial αναφέρει ότι:

«Οι ψευδείς ειδήσεις ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μιλάνε πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται συνεχώς, συμπεριλαμβανομένων πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει ποτέ, αλλά όπως είπα στο Ιράν, «Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!» Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Νωρίτερα, ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την επίτευξη ενός μνημονίου κατανόησης με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου διακόπηκε πριν από λίγες ημέρες.

Την πληροφορία μετέδωσε την Τρίτη (2/6) το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Τέλος, το τελευταίο μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Ουάσιγκτον ήταν «ένα σαφές μήνυμα για τον Λίβανο», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.