Δύο ανήλικες αλλοδαπές συνελήφθησαν για κλοπή κοσμημάτων από επιχείρηση στη Σαντορίνη την 1 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ανήλικες αλλοδαπές οι οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση.
Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.
Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.
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