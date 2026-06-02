Δύο ανήλικες αλλοδαπές συνελήφθησαν για κλοπή κοσμημάτων από επιχείρηση στη Σαντορίνη την 1 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ανήλικες αλλοδαπές οι οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.

Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.