Μια συγκινητική εικόνα αντίκρισαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, όσοι βρέθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Μια τεράστια ιταλική σημαία απλώθηκε στην πρόσοψη του Κολοσσαίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Για τη δημιουργία αυτού του εντυπωσιακού σκηνικού στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, επιστρατεύτηκαν 80 ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες. Οι άνδρες και οι γυναίκες της ομάδας αυτής συμμετέχουν σε δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης σε βουνά, αστικά περιβάλλοντα και περιοχές με ακραίες συνθήκες, γεγονός που τους επέτρεψε να φέρουν εις πέρας μια αποστολή υψηλών απαιτήσεων.

June 2 is Festa della Repubblica in Italy. It marks 80 years from the day Italians chose republic over monarchy. A giant Italian flag with a surface of 2000 m² and a weight of 450 kg is hoisted on the Colosseum by 80 firefighters.pic.twitter.com/FMMiABHWxc — Massimo (@Rainmaker1973) June 2, 2026

Η γιγάντια σημαία καλύπτει σχεδόν 2.000 τετραγωνικά μέτρα και ζυγίζει περίπου 400 κιλά. Το εντυπωσιακό αυτό σύμβολο της Ιταλίας αποτέλεσε το επίκεντρο των εορτασμών, αλλά και το φόντο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το εμβληματικό ρωμαϊκό μνημείο.

Για την τοποθέτηση της σημαίας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 14 χιλιόμετρα σχοινιών, τα οποία στερεώθηκαν με σύγχρονες τεχνικές χωρίς να προκληθεί η παραμικρή φθορά στα μάρμαρα του Κολοσσαίου. Η διαδικασία σχεδιάστηκε με απόλυτη προσοχή, ώστε να προστατευτεί το μνημείο αλλά και όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Every year on 2 June, Italian firefighters mark the Festa della Repubblica by unfurling a giant tricolour at the Colosseum in Rome.pic.twitter.com/0UdQCg1JVy — Wanted in Rome (@wantedinrome) June 1, 2026

Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος της συνεχούς παρακολούθησης των καιρικών συνθηκών, καθώς οι ισχυρές ριπές ανέμου θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Όταν όμως η τεράστια σημαία ξεδιπλώθηκε πλήρως πάνω στο Κολοσσαίο, το αποτέλεσμα αποζημίωσε τους πάντες, χαρίζοντας στη Ρώμη μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες των τελευταίων ετών.