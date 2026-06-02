Μια συγκινητική εικόνα αντίκρισαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, όσοι βρέθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Μια τεράστια ιταλική σημαία απλώθηκε στην πρόσοψη του Κολοσσαίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Για τη δημιουργία αυτού του εντυπωσιακού σκηνικού στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, επιστρατεύτηκαν 80 ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες. Οι άνδρες και οι γυναίκες της ομάδας αυτής συμμετέχουν σε δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης σε βουνά, αστικά περιβάλλοντα και περιοχές με ακραίες συνθήκες, γεγονός που τους επέτρεψε να φέρουν εις πέρας μια αποστολή υψηλών απαιτήσεων.

Η γιγάντια σημαία καλύπτει σχεδόν 2.000 τετραγωνικά μέτρα και ζυγίζει περίπου 400 κιλά. Το εντυπωσιακό αυτό σύμβολο της Ιταλίας αποτέλεσε το επίκεντρο των εορτασμών, αλλά και το φόντο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το εμβληματικό ρωμαϊκό μνημείο.

Για την τοποθέτηση της σημαίας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 14 χιλιόμετρα σχοινιών, τα οποία στερεώθηκαν με σύγχρονες τεχνικές χωρίς να προκληθεί η παραμικρή φθορά στα μάρμαρα του Κολοσσαίου. Η διαδικασία σχεδιάστηκε με απόλυτη προσοχή, ώστε να προστατευτεί το μνημείο αλλά και όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος της συνεχούς παρακολούθησης των καιρικών συνθηκών, καθώς οι ισχυρές ριπές ανέμου θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Όταν όμως η τεράστια σημαία ξεδιπλώθηκε πλήρως πάνω στο Κολοσσαίο, το αποτέλεσμα αποζημίωσε τους πάντες, χαρίζοντας στη Ρώμη μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες των τελευταίων ετών.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα