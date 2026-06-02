Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό σκόρπισε ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων των «ερυθρόλευκων», με το μήνυμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ξεχωρίζει αμέσως κάτω από την ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Μαροκινός φορ, με τον οποίο ο Φορτούνης μοιράστηκε μία από τις πιο ιστορικές στιγμές του συλλόγου, την κατάκτηση του Conference League το 2024, ήταν από τους πρώτους που καλωσόρισαν ξανά τον αρχηγό στον Πειραιά.

«Καλώς ήρθες στο σπίτι σου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ελ Κααμπί, συνοδεύοντας το μήνυμά του με καρδιές και χαμογελαστά emoji, δείχνοντας τη χαρά του για την επιστροφή του παλιού του συμπαίκτη.

Οι δυο τους αποτέλεσαν βασικά στελέχη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που έγραψε ιστορία πριν από δύο χρόνια, κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικού συλλόγου. Η διαδικτυακή υποδοχή του Ελ Κααμπί δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι γέμισαν τα σχόλια με μηνύματα αποθέωσης για την επιστροφή του Φορτούνη στο μεγάλο λιμάνι.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλα πρόσωπα που έχουν φορέσει τα «ερυθρόλευκα», με τον Μπρούμα να σχολιάζει «Αδερφέ μου» και τον Καφού να γράφει «Ο θρύλος επέστρεψε», επιβεβαιώνοντας πως η επιστροφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού προκάλεσε αίσθηση και εκτός συνόρων.