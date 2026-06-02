Ο Kώστας Φορτούνης γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό, στην ομάδα με την οποία συνέδεσε το όνομά του και γνώρισε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του.

Ο διεθνής άσος φόρεσε ξανά τη φανέλα με το Νο7, το νούμερο που ταυτίστηκε με την παρουσία του στους Πειραιώτες και φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του με το έμβλημα του συλλόγου στο στήθος.

Ο Φορτούνης γυρίζει εκεί όπου έγραψε τη δική του ιστορία με μεγαλύτερο επίτευγμα την κατάκτηση του Conference League το 2024 και είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με τα ερυθρόλευκα, έχοντας ως στόχο να προσθέσει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο πλούσιο παλμαρέ του με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει, έχω δώσει τα πάντα και θα δώσω κι άλλα.

Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με τους παίκτες και την διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα.

Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή σε Ευρώπη και πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή.

Ο κόσμος είναι φανταστικός και το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και πρέπει να περιμένουν πολλά πράγματα».